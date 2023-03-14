Deepika Padukone xinh như mộng tại tiệc hậu Oscar, fan phải thốt lên 'đúng là nữ hoàng'

Thế giới 14/03/2023 10:36

Deepika Padukone trông thật lộng lẫy tại bữa tiệc hậu Oscar. Cô từng là người dẫn chương trình tại Lễ trao giải Oscar.

Deepika Padukone là một trong những tên tuổi tài năng và nổi tiếng nhất trong ngành điện ảnh Hindi. Cô ấy đang trải qua một giai đoạn tuyệt vời và thăng hoa trong công việc.

Deepika Padukone xinh như mộng tại tiệc hậu Oscar, fan phải thốt lên 'đúng là nữ hoàng' - Ảnh 1

Nữ diễn viên từng là người dẫn chương trình tại Lễ trao giải Oscar 2023 vào thứ Hai, ngày 13 tháng 3 (IST). Ngôi sao trông thật lộng lẫy khi cô ấy chọn thiết kế nổi bật nét đẹp quyến rũ của mình. Nữ diễn viên hiện đã đăng những bức ảnh từ bữa tiệc sau lễ trao giải Oscar khiến cộng đồng mạng hết sức mê mẩn.

Deepika Padukone tỏa sáng tại lễ trao giải oscar 2023

Vào thứ Hai, ngày 13 tháng 3 (IST), Deepika Padukone đã lên Instagram để chia sẻ những bức ảnh từ bữa tiệc sau lễ trao giải Oscar. Trong đó, ngôi sao Pathaan được nhìn thấy trong một chiếc váy ngắn bằng lông vũ. Cô ấy mặc nó với vẻ duyên dáng và thiết kế dễ dàng di chuyển. Người hâm mộ đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của cô ấy và khen ngợi vẻ đẹp lộng lẫy ấy.

Deepika Padukone xinh như mộng tại tiệc hậu Oscar, fan phải thốt lên 'đúng là nữ hoàng' - Ảnh 2

Deepika được nhìn thấy lần cuối trong Pathaan, ra rạp vào ngày 25 tháng 1. Bộ phim do Siddharth Anand đạo diễn và có hình đại diện sành điệu của cô. Pathaan có sự tham gia của Shah Rukh Khan, John Abraham và Salman Khan. Bhai tiếp tục vai diễn của mình trong loạt phim Tiger.

Deepika tiếp theo sẽ xuất hiện trong Figher với Hrithik Roshan. Cô ấy cũng sẽ góp mặt trong Project K. Phim có sự tham gia của Prabhas và Amitabh Bachchan. Biggie do Nag Ashwin làm đạo diễn, Project K nhiều khả năng sẽ ra mắt 2 phần.

Theo Indiatoday

Cụ bà 103 tuổi vẫn trang điểm và tập gym hàng ngày khiến nhiều người thán phục

Cụ bà 103 tuổi vẫn trang điểm và tập gym hàng ngày khiến nhiều người thán phục

Ở tuổi 103, một cụ bà ở California, Mỹ vẫn thường tập gym và coi đó là niềm vui cho cuộc sống của chính mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Deepika Padukone giải oscar 2023 những ngôi sao mặc đẹp nhất lễ trao giải oscar

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 13 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 6 giờ 50 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 7 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 3 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 11 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 15 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích