Deepika Padukone xinh như mộng tại tiệc hậu Oscar, fan phải thốt lên 'đúng là nữ hoàng'

Deepika Padukone trông thật lộng lẫy tại bữa tiệc hậu Oscar. Cô từng là người dẫn chương trình tại Lễ trao giải Oscar.

Deepika Padukone là một trong những tên tuổi tài năng và nổi tiếng nhất trong ngành điện ảnh Hindi. Cô ấy đang trải qua một giai đoạn tuyệt vời và thăng hoa trong công việc.

Nữ diễn viên từng là người dẫn chương trình tại Lễ trao giải Oscar 2023 vào thứ Hai, ngày 13 tháng 3 (IST). Ngôi sao trông thật lộng lẫy khi cô ấy chọn thiết kế nổi bật nét đẹp quyến rũ của mình. Nữ diễn viên hiện đã đăng những bức ảnh từ bữa tiệc sau lễ trao giải Oscar khiến cộng đồng mạng hết sức mê mẩn.

Deepika Padukone tỏa sáng tại lễ trao giải oscar 2023

Vào thứ Hai, ngày 13 tháng 3 (IST), Deepika Padukone đã lên Instagram để chia sẻ những bức ảnh từ bữa tiệc sau lễ trao giải Oscar. Trong đó, ngôi sao Pathaan được nhìn thấy trong một chiếc váy ngắn bằng lông vũ. Cô ấy mặc nó với vẻ duyên dáng và thiết kế dễ dàng di chuyển. Người hâm mộ đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của cô ấy và khen ngợi vẻ đẹp lộng lẫy ấy.

Deepika được nhìn thấy lần cuối trong Pathaan, ra rạp vào ngày 25 tháng 1. Bộ phim do Siddharth Anand đạo diễn và có hình đại diện sành điệu của cô. Pathaan có sự tham gia của Shah Rukh Khan, John Abraham và Salman Khan. Bhai tiếp tục vai diễn của mình trong loạt phim Tiger.

Deepika tiếp theo sẽ xuất hiện trong Figher với Hrithik Roshan. Cô ấy cũng sẽ góp mặt trong Project K. Phim có sự tham gia của Prabhas và Amitabh Bachchan. Biggie do Nag Ashwin làm đạo diễn, Project K nhiều khả năng sẽ ra mắt 2 phần.

Theo Indiatoday

Cụ bà 103 tuổi vẫn trang điểm và tập gym hàng ngày khiến nhiều người thán phục Ở tuổi 103, một cụ bà ở California, Mỹ vẫn thường tập gym và coi đó là niềm vui cho cuộc sống của chính mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/deepika-padukone-xinh-nhu-mong-tai-tiec-hau-oscar-fan-phai-thot-len-dung-la-nu-hoang-564095.html