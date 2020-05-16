Đẻ rơi trong vườn trái cây, mẹ trẻ bỏ mặc con rồi thản nhiên về nhà

Một lúc sau, cô Liu sốc nặng khi tìm thấy một bé gái sơ sinh đang nằm trên mặt đất. Bé gái vẫn còn nguyên dây rốn, trên người phủ đầy lá cây. Cô Liu nhanh chóng bế em bé lên rồi báo cảnh sát nhờ đưa em tới bệnh viện cấp cứu.

Dailymail đưa tin, chiều ngày 12/5 vừa qua, tại quận Lạc Đông, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc , một phụ nữ họ Liu đang làm việc trong vườn trái cây thì nghe thấy tiếng kêu kỳ lạ, nghe như tiếng khóc trẻ em. Ban đầu, cô Liu tưởng mình nghe nhầm nhưng càng lắng nghe, tiếng kêu càng rõ ràng nên cuối cùng cô quyết định đi tìm kiếm xung quanh.

Các bác sĩ cắt dây rốn và điều trị sức khỏe cho bé gái. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của cô bé đã ổn định. Cảnh sát và chính quyền địa phương cũng đã phát đi thông báo nhằm tìm kiếm danh tính bố mẹ cũng như người đã bỏ rơi bé gái này trên cánh đồng.

Em bé bị bỏ rơi trong vườn trái cây - Ảnh: Dailymail

May mắn là một bác nông dân đã phát hiện bé gái kịp thời - Ảnh: Dailymail

Hôm sau, một cô gái 29 tuổi đã tới đồn cảnh sát khai nhận mình chính là mẹ của em bé bị bỏ rơi. Trong lúc tới nhà bạn bè thì cô gái đột nhiên bị đau nhói ở bụng. Cho rằng mình bị chuyển dạ sớm hơn ngày dự sinh, cô gái đã lập tức chạy ra cánh đồng, tự mình sinh con, sau đó bỏ đứa trẻ ở đó rồi chạy về nhà.

Cảnh sát giúp cô Liu đưa em bé đến bệnh viện - Ảnh: Dailymail

Người mẹ phân trần do quá sợ hãi nên đã bỏ rơi con - Ảnh: Dailymail

Người mẹ nói rằng cô đã rất sợ hãi vì đây là lần đầu sinh con và chưa bao giờ trải qua chuyện gì tương tự như thế trước đây. Do đó, cô mới lấy lá cây phủ lên người con rồi chạy về. Sau khi được người bạn thuyết phục, cô mới quyết định tới đồn cảnh sát tự thú vì cảm thấy hối hận về hành động bỏ rơi con của mình. Hiện chưa rõ cô gái này có bị xử lý trước pháp luật hay không.