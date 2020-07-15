Để có tiền đi học, nữ sinh 12 tuổi chấp nhận làm vợ tư người đàn ông U50

Thế giới 15/07/2020 15:06

Để có tiền đóng học phí, bé gái 12 tuổi chấp nhận lấy chồng lớn tuổi. Tuy nhiên, hiện cặp đôi có thể sẽ ly hôn sau 4 tuần cưới vì cha mẹ cô bé không đồng ý.

Vì gia cảnh khó khăn, một bé gái 12 tuổi đã phải chấp nhận việc lấy chồng lớn tuổi do mẹ nuôi cũng là dì sắp xếp. Người đàn ông mà cô bé lấy làm chồng đã bước sang tuổi 45 và từng có 3 đời vợ.

Được biết, sự việc trên xảy ra tại thị trấn Banyuwangi, tỉnh Java, Indonesia. Theo truyền thông địa phương, để có tiền trả học phí và chi phí y tế, bé gái đã chấp nhận lấy chồng già. Chính người dì của cô bé đã sắp xếp cuộc hôn nhân này. Tuy nhiên, cha mẹ ruột của cô dâu không chấp nhận. Sau đó, người mẹ đã gửi đơn kiện lên cảnh sát địa phương.

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Bé gái chấp nhận lấy chồng lớn tuổi để có tiền đi học, trả chi phí y tế - Ảnh minh họa: Internet

Phía gia đình bé gái cho biết, cuộc hôn nhân này diễn ra mà không có sự chấp nhận của cha mẹ. Được biết, bé gái đã kết hôn được 4 tuần, hiện cảnh sát vẫn đang điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Gia đình cô bé mong cơ quan chức năng sẽ xử phạt người đàn ông vì tội vi phạm luật hôn nhân và có thể cả tội cưỡng bức. Được biết luật pháp Indonesia quy định độ tuổi hợp pháp kết hôn là 19. Hiện tại, cảnh sát đã tiến hành lấy lời khai những người liên quan.

Không chỉ vi phạm pháp luật, nạn tảo hôn còn gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của trẻ. Theo nghiên cứu của các chuyên gia, những người mang thai ở độ tuổi dưới 15 sẽ có nguy cơ tử vong khi sinh nở cao hơn so với phụ nữ trên 20 tuổi. Những em bé có mẹ dưới 18 tuổi cũng có nguy cơ nhẹ cân hoặc chết non cao hơn những đứa trẻ khác.

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Mặc dù đang ở giữa đường nhưng cặp đôi vẫn vô tư làm chuyện ấy. Thấy vậy, một người phụ nữ đã cầm tấm ván đuổi đánh cả hai.

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Từ khóa:   Indonesia vi phạm luật hôn nhân nạn tảo hôn

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