Thấy cặp đôi thản nhiên 'nhún nhảy' trên bãi cỏ, người phụ nữ cầm tấm ván phang tới tấp khiến dân mạng hả hê

Mặc dù đang ở giữa đường nhưng cặp đôi vẫn vô tư làm chuyện ấy. Thấy vậy, một người phụ nữ đã cầm tấm ván đuổi đánh cả hai.

Từ trước đến nay, chuyện các cặp đôi làm chuyện ấy nơi công cộng thường xuyên trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, bị chỉ trích dữ dội. Thế nhưng, không ít cặp đôi dường như vẫn không thể kiềm chế bản thân, thường xuyên diễn “phim nóng” ở khắp nơi khiến ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt.

Mới đây, trên mạng xã hội vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh cặp đôi vô tư "mây mưa" trên bãi cỏ ven đường bất chấp nhiều người qua lại. Sau cùng, vì quá chướng mắt nên một người phụ nữ đã dùng tấm ván đuổi đánh cả hai.

Cặp đôi làm chuyện người lớn trên bãi cỏ gây bão mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Vừa đánh, bà vừa chỉ trích cặp đôi không ngừng. Lúc này, cả hai mới chịu dừng lại. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại thành phố Krasnoyarsk (Nga). Đoạn clip do một người ở ngôi nhà cao tầng gần đó quay lại, chia sẻ trên mạng xã hội.

Sau khi được đăng tải, clip này nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên khắp các diễn đàn. Hầu hết mọi người đều lên tiếng chỉ trích hành vi phản cảm của cặp đôi. Bên cạnh đó, nhiều người hy vọng các cặp đôi sẽ biết kiềm chế hơn hoặc tìm nơi riêng tư để “thân mật", tránh gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.

Người phụ nữ dùng tấm ván đánh đuổi cặp đôi khiến dân mạng hả hê - Ảnh cắt từ clip

“Thật sự mệt mỏi với nhiều cặp đôi yêu nhau ngày nay. Biết bao nhiêu nơi kín đáo không chọn, nhất quyết phải làm giữa đường khiến người khác khó chịu”, L.K bức xúc.

“Lớn cả rồi mà không biết suy nghĩ gì cả, làm như vậy ở nơi công cộng để mấy đứa trẻ học theo hay gì? Đừng vì hành động thiếu suy nghĩ của người lớn mà làm hỏng cả một thế hệ”, một cư dân mạng bình luận.

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