Đang làm đám cưới, người cũ của chú rể chen ngang đòi 'làm dâu', chính thất ngậm ngùi đồng ý vì điều này

Thế giới 30/07/2021 13:20

Đám cưới đang gây xôn xao mạng xã hội khi có 1 chú rể nhưng đến tận 2 cô dâu. Câu chuyện phía sau cũng gây hoang mang không kém.

Theo tờ Harian Metro, một đám cưới kỳ lạ đến khó tin vừa được tổ chức tại Indonesia khi chỉ có 1 chú rể mà đến cả 2 cô dâu. Cô dâu trẻ Nur Khusnul Kotimah (20 tuổi, đến từ Lombok Tengah, Indonesia) chia sẻ, cô đã phải bất đắc dĩ phải làm đám cưới chung với bạn gái cũ Yuanita Ruri (21 tuổi) của vị hôn phu Korik Akbar (20 tuổi). Nur Khusnul Kotimah cho biết:

"Bạn gái cũ của chồng tôi (Ruri) đã biết tin chúng tôi sắp sửa kết hôn khi bạn bè thay nhau gửi lời chúc phúc đến cho chúng tôi trên mạng xã hội. Thế là cô ấy cũng muốn trở thành vợ của chồng tôi".

Được biết, cuộc hôn nhân của Kotimah bắt đầu từ phong tục Merariq - nơi các cô gái bị người đàn ông "bắt cóc" về làm vợ nếu nhận được sự đồng thuận của gia đình nhà gái. Sau khi Kotimah bị nhà chồng "bắt cóc" đã đưa thẳng đến nhà để tổ chức đám cưới. Trong lúc hôn lễ đang diễn ra thì bất ngờ bạn gái cũ của chú rể đến, cô dâu "chính thất" kể lại: "Vài phút sau khi chúng tôi có mặt ở nhà Akbar thì Ruri xuất hiện và yêu cầu được làm đám cưới chung".

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Đám cưới kỳ lạ đang gây xôn xao mạng xã hội Indonesia, nơi xuất hiện 2 cô dâu với biểu cảm khác biệt còn chú rể cũng hoang mang không kém

Ngay cả chú rể Akbar cũng thừa nhận khá sốc khi nhìn thấy bạn gái cũ vì cả hai đã quen nhau từ năm 2016 và cũng chia tay rất lâu trước đây. Akbar nói: "Tôi không hề nghĩ chuyện này có thể xảy ra, tôi thật sự bị sốc. Nhưng sau khi bàn bạc với gia đình, tôi đã quyết định cưới cả hai cô gái. Của hồi môn của cả hai đều bằng nhau là 1,75 triệu rupiah (gần 2,8 triệu đồng)".

Trước quyết định của chồng, Kotimah đành phải đồng thuận làm theo, đó chính là nguồn cơn ra đời của bức ảnh chụp 2 cô dâu, một bên rạng rỡ hạnh phúc, một bên yểu xìu, ủ rũ.

Đến nay, vẫn chưa ai rõ lý do vì sao Ruri lại đột ngột xuất hiện tại đám cưới của bạn trai cũ và yêu cầu anh phải cưới cô. Về phần Akbar, anh cảm thấy hơi áp lực vì hiện tại đang thất nghiệp nhưng lại lo cho 2  cô vợ, cuộc sống gia đình sắp tới hẳn sẽ không hề dễ dàng gì.

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