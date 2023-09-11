Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Hàn Quốc trong casino tại Đà Nẵng

Thế giới 11/09/2023 10:59

Nghi phạm cướp ngân hàng ở Hàn Quốc đã bỏ trốn vài tháng trước vừa bị phát hiện và bắt giữ khẩn cấp trong một casino tại Đà Nẵng.

Theo Tuổi Trẻ dẫn nguồn hãng tin Yonhap, cảnh sát Hàn Quốc ngày 10-9 cho biết đã bắt giữ được nghi phạm cướp ngân hàng bỏ trốn sang Việt Nam.

Theo đó, vào lúc 16h55 chiều 10-9 theo giờ Việt Nam, nhờ vào tin báo của một người Hàn Quốc đang sống tại địa phương, cảnh sát đã phát hiện và bắt giữ khẩn cấp nghi phạm trong một casino tại thành phố Đà Nẵng.

Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng ở Hàn Quốc trong casino tại Đà Nẵng - Ảnh 1
Nghi phạm tẩu thoát sau khi cướp ngân hàng ở Daejeon, Hàn Quốc vào ngày 18/8 vừa qua. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Theo Vietnamnet đưa tin trước đó vào ngày 18/8, nghi phạm nói trên đã sử dụng vũ khí để đe dọa và cướp 39 triệu Won (khoảng 698 triệu VND) từ một ngân hàng ở thành phố Daejeon. Sau khi chiếm đoạt tài sản, đối tượng này đã tẩu thoát bằng xe máy. Tới ngày 20/8, nghi phạm rời khỏi Hàn Quốc để tới Việt Nam.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết cơ quan này đã phối hợp chặt chẽ cùng Interpol và phía chính quyền tại Việt Nam cho vụ bắt giữ lần này.

Theo gia đình và bạn bè của nghi phạm, người này đang mắc nợ cờ bạc và đây có thể là động cơ của vụ cướp.

"Anh ta có vẻ đã tiêu xài hết số tiền cướp được. Chúng tôi đang tiến hành thảo luận (với chính quyền địa phương) về quy trình để đưa nghi phạm về lại Hàn Quốc nhằm phục vụ điều tra", Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức cảnh sát Hàn Quốc. 

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