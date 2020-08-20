Cuộc sống hiện tại của nữ đại gia 5 lần đò từng muốn tuyển chồng ‘thư sinh, trắng trẻo, nghèo nhưng trong sạch’

Thế giới 20/08/2020 11:46

Cuộc sống hiện tại của nữ đại gia 5 đời chồng từng tuyên bố muốn tuyển thêm chồng thứ 6 với tiêu chí “thư sinh, trắng trẻo, nghèo nhưng trong sạch” khiến nhiều người bất ngờ.

Hứa Thuần Mỹ (sinh năm 1957, Đài Loan) là một trong những nhân vật đình đám của xứ Đài. Nữ đại gia 5 đời chồng từng gây xôn xao dư luận với tiêu chí tuyển chồng vô cùng khác người. Theo đó, người này từng đăng thông báo tuyển chồng thứ 6 với tiêu chí: “Thứ nhất, gia đình bình thường, nghèo nhưng phải trong sạch. Thứ hai, không nhòm ngó đến tài sản, tiền bạc của tôi. Thứ ba, phải là người đẹp trai, thư sinh, trắng trẻo”. Tuyên bố này khiến nữ đại gia nhận về rất nhiều lời chỉ trích từ cộng đồng mạng.

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Thời trẻ, nữ đại gia 5 đời chồng từng là một đại mỹ nhân được nhiều người theo đuổi - Ảnh: Internet

Được biết, Hứa Thuần Mỹ sinh ra trong gia đình nghèo khó có 5 người con. Chính vì cuộc sống khổ cực nên từ nhỏ, người phụ nữ này luôn tâm niệm khi lớn lên phải trở thành người giàu có.

Đến năm 19 tuổi, Hứa Thuần Mỹ được doanh nhân Lý Văn Thanh để ý. Ông ta đã cưỡng hiếp và ép cô phải kết hôn. Lấy được người chồng giàu có theo đúng ý nguyện nhưng Hứa Thuần Mỹ lại không cảm thấy hạnh phúc, thậm chí cô còn thường xuyên bị chồng lạm dụng, bạo hành. Sau 2 năm, Hứa Thuần Mỹ và Lý Văn Thanh quyết định ly hôn. Người vợ được bồi thường 100 nghìn Đài tệ (khoảng 76 triệu đồng).

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Sau 3 đời chồng đầu, Hứa Thuần Mỹ chọn yêu và kết hôn với trai trẻ - Ảnh: Internet

Năm 25 tuổi, Hứa Thuần Mỹ tiếp tục tái hôn với người chồng thứ hai tên Trịnh Kỷ Tùng. Vị đại gia này rất yêu thương, chiều chuộng vợ. Cả hai đã sống hạnh phúc bên nhau suốt 18 năm. Đáng tiếc vào năm 2000, chồng Hứa Thuần Mỹ qua đời do mắc bệnh ung thư. Toàn bộ khối tài sản trị giá 10 tỷ Đài tệ (hơn 7.600 tỷ đồng) đều để lại cho Hứa Thuần Mỹ. Từ đó, người phụ nữ này bước chân vào giới thượng lưu, trở thành nữ đại gia.

Chỉ sau 1 năm, Hứa Thuần Mỹ đã tái hôn với một thương nhân tên Hoàng Hải Minh. Khi đó, cặp đôi liên tục xuất hiện trước truyền thông. Thậm chí, nữ đại gia này còn tuyên bố sẽ bao nuôi chồng. Cuối cùng cuộc hôn nhân này cũng tan vỡ vì Hứa Thuần Mỹ ngoại tình bị bắt tại trận.

Sau đó, nữ đại gia này lao vào những cuộc tình với trai trẻ. Kết cục của những cuộc hôn nhân này đều là đường ai nấy đi. Thậm chí, vì Hứa Thuần Mỹ không chịu chi tiền, một gã chồng trẻ đã đánh đập bà đến mức phải nhập viện cấp cứu.

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Trải qua nhiều sóng gió trong hôn nhân, Hứa Thuần Mỹ đã quy y cửa Phật, tuyên bố không tái hôn nữa - Ảnh: Internet

Sau đó, Hứa Thuần Mỹ đăng tin tuyển chồng với những tiêu chí cực sốc. Không chỉ gây bão vì chuyện hôn nhân, người phụ nữ này còn gây chú ý vì bỏ rơi con gái duy nhất của mình - Tiểu Vũ. Khi Tiểu Vũ còn ở độ tuổi vị thành niên, mọi người phát hiện cô bé từng lang thang ngoài đường phố, đi xin ăn, cuộc sống không ổn định. Vào cuộc điều tra, cảnh sát phát hiện cô bé là con gái của nữ đại gia Hứa Thuần Mỹ.

Khi được truyền thông địa phương hỏi về con gái, bà ta nói rằng Tiểu Vũ được sinh ra từ những sai lầm trong quá khứ nên rất hối hận và mâu thuẫn, không thể sống cùng nhau. 

Qua nhiều biến cố cuộc đời, hiện tại nữ đại gia lắm điều tiếng đã quy y cửa Phật. Hứa Thuần Mỹ thường xuyên đi lễ chùa và muốn đối xử với bản thân thật tốt. Bà ta cũng tuyên bố sẽ không bao giờ tái hôn nữa.

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