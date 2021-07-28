Cuộc đời của 'con đàn bà ngon nhất London' và mối quan hệ bi kịch đầy bí ẩn với loạt 'trai hư' giàu có

Càng lớn, Ruth càng trở nên xinh đẹp. Vào năm 17 tuổi cô được làm trợ lý cho nhiếp ảnh gia vì vậy cô thường xuyên đến vũ trường ở London. Chính nơi đó đã thu hút cô và tạo điều kiện để cô gặp rất nhiều quân nhân người Canada và Mỹ, họ khá rủng rỉnh tiền bạc và luôn tìm kiếm sự vui vẻ, phấn khích.

Ruth Ellis sinh ngày 9/10/1926 tại thị trấn ven biển Rhyl, Bắc Wales (Anh). Mẹ cô là người Bỉ, tị nạn trong chiến tranh, cha cô là một nghệ sĩ cello. Cô là con thứ 4 trong gia đình có 6 người con. Gia đình Ruth thay đổi chỗ ở. Họ từng sống tại thị trấn Basingstoke (hạt Hampshire) và sau đó vào năm 1941 đến Southwark ở Nam London.

Vào năm 19 tuổi, cô làm tiếp viên tại hộp đêm thuộc sở hữu của một tay buôn bất động sản và ma cô khét tiếng. Công việc này giúp cô kiếm được số tiền tương đối khá. Tuy nhiên cô lại có thai với một khách hàng của mình. Lần này, Ruth quyết định phá bỏ cái thai.

Cô gái ngây thơ nhanh chóng rơi vào lưới tình với một sĩ quan Canada tên Clare và có một đứa con chung. Tuy nhiên Clare đã có vợ con. Vì vậy, ngày 15/9/1944, khi đứa con trai ra đời, cô đặt tên Andria Clarera. Sau đó, Ruth đã để lại con thơ cho mẹ và chị gái chăm sóc và rời đi. Ruth ra ngoài tìm việc và cuối cùng kiếm tiền bằng việc làm người mẫu khỏa thân.

Không lâu sau, cô gặp George Ellis, một nha sĩ 41 tuổi và vừa ly hôn. Cô những tưởng, gặp một người đàn ông có địa vị xã hội sẽ giúp cô và các con có cuộc sống tốt hơn. Cả hai quyết định về sống với nhau và kết hôn tháng 11/1950.

Khác với vẻ ngoài là một gã đàn ông lịch thiệp, nho nhã, George Ellis thực chất là một kẻ nghiện rượu, ghen tuông và thường xuyên sử dụng "tay chân". Cuộc sống hôn nhân giữa hai người ngày một ngột ngạt. Thời điểm con gái Georgina của họ chào đời vào tháng 10/1951, cũng là lúc cả hai ly dị. Ruth và các con trai chuyển đến ở với cha mẹ cô và cô quay lại hành nghề mại dâm để kiếm sống.

Năm 1953, Ruth trở thành quản lý của Little Club, một hộp đêm ở Knightsbridge. Thời điểm này, cô được giới mộ điệu săn đón bằng những món quà đắt tiền và có một số bạn bè là người nổi tiếng. Ruth gặp David Blakely một tay đua, anh ta kém cô ba tuổi, thông qua tay đua Mike Hawthorn. David Blakely là một cựu nam sinh trường công. Cả hai nhanh chóng phải lòng nhau, trong vòng 2 tuần, anh ta chuyển đến căn hộ của Ruth phía trên câu lạc bộ mặc dù đã đính hôn với một người phụ nữ khác, Mary Dawson.

David Blakely và Ruth Ellis - Ảnh: Internet

Với Ruth, mối quan hệ với David Blakely được xem là ý định dừng chân cuối cùng để tìm lấy hạnh phúc và sự tôn trọng của xã hội nên cô bày đủ mưu để bắt David Blakely phải làm đám cưới với mình. Ruth bắt đầu đi học tiếng Pháp và dùng đủ mọi cách lấy lòng tình nhân.

Cùng lúc đó, Ruth cũng được Desmond Cussen, một giám đốc công ty 31 tuổi, theo đuổi. Desmond Cussen là một cựu phi công của Lực lượng Không quân Hoàng gia, sau khi rời quân ngũ, ông được bổ nhiệm làm giám đốc công ty gia đình. Ông sẵn sàng chu cấp tiền bạc, sự ổn định và cuộc sống tốt đẹp cho Ruth và các con. Nhưng Blakely mới là người mà cô yêu tới mức ám ảnh.

Mối quan hệ của họ đầy bạo lực và ghen tuông. Blakely ghét việc Ruth luôn có Cussen theo đuổi, và Ruth ghét việc Blakely thường là một kẻ say xỉn và lăng nhăng khét tiếng. Anh ta chế giễu cô ở nơi công cộng, đánh cô rất mạnh và thường xuyên giới thiệu Ruth với bạn bè là "con đàn bà ngon nhất thành London".

Anh ta sống trong căn hộ của cô ấy và uống đồ uống miễn phí tại câu lạc bộ. Hành vi thô lỗ của anh ta với những khách hàng khác khiến Ruth bị sa thải.

Sau khi mất việc, chính Desmond Cussen đã đứng ra giúp đỡ cô. Anh đưa Ruth và con trai cô về nhà mình và chăm sóc cô về mặt tài chính. Anh ta thậm chí còn cho phép Ruth ngủ với Blakely ở đó khi cặp tình nhân tai tiếng năm lần bảy lượt giận dỗi rồi làm hoà.

Mùa hè năm 1954, Blakely chia tay với vị hôn thê triệu phú. Ruth đã vui như ở trên mây, tin rằng bạn trai sẽ quyết định bên cô suốt đời. Nhưng không mất quá nhiều thời gian để cô phát hiện hàng dài những cuộc thác loạn của Blakely với những cô gái khác. Cô đã ném anh ra ngoài nhưng lại làm lành. Vòng tròn uống rượu, đánh nhau, phản bội, làm hoà của họ vẫn tiếp tục theo cách thông thường.

Desmond Cussen và Ruth Ellis - Ảnh: Internet

Đầu năm 1955, Ruth chuyển đến một căn hộ nhỏ do Desmond Cussen trả tiền và phát hiện ra mình có thai. Trong một lần xô xát, Blakely đấm vào bụng Ruth khiến cô sẩy thai, Ruth vẫn tha thứ và tiếp tục bị ám ảnh bởi gã nhân tình.

Đầu tháng tư năm đó, Blakely bắt đầu phớt lờ cô, không liên lạc nhiều ngày. Ruth kiếm tìm khắp thành phố, thậm chí còn gọi điện cho những tay chơi hư hỏng bạn anh ta để hỏi thăm, chỉ để nhận những câu trả lời khiếm nhã của họ và giọng cười đểu giả của nhân tình thấp thoáng đằng sau.

Nhưng Ruth đột nhiên hiểu rằng khó mà có cơ hội để trở thành "Bà David Blakely". David Blakely thừa hiểu rằng nếu kết hôn với Ruth - một góa phụ làm quản lý một quán bar - thì sẽ bị mất điểm.

Khi bị bỏ rơi, Ruth Ellis lên kế hoạch ám toán quý ông này. Theo một số nhân chứng chứng kiến vụ án thì Ruth không muốn buông Blakely mà cố gắng theo dõi người tình cũ. Vào ngày 10 tháng 4 năm 1955, Ruth bắt taxi từ nhà của Cussen đến căn hộ tầng hai tại Hampstead. Cuối cùng cũng phát hiện David Blakely trong một quán rượu. Khi Blakely rời khỏi quán rượu, Ruth đã dùng khẩu súng lục bắn vào nạn nhân 6 lần, đánh vào cái xác 4 lần. Ruth bị bắt ngay lập tức.

Các hồ sơ tại Cục Lưu trữ quốc gia Anh cho thấy rằng hung thủ Ruth Ellis đã có một vệt thâm tím trên người do người tình David Blakely đã đánh cô quá mạnh khiến cho tai trái của Ruth bị điếc tạm thời. Cũng có một nghi ngờ mà cảnh sát chưa từng điều tra, đó là gã nhân tình mới của Ruth, Desmond Cussen, đã hỗ trợ tình nhân gây án mạng.

Tháng 6 năm 1955, Ruth xuất hiện tại tòa án Old Bailey trong dáng vẻ đoan trang của một "cô gái nhu mì". Tại đây, cô bị buộc tội giết người và bị phán quyết án tử hình.

Ruth ở lại nhà tù Holloway trong khi chờ hành quyết. Trong bức thư cuối cùng gửi cho cha mẹ Blakely từ phòng giam của cô ấy, Ruth viết, "Tôi luôn yêu con trai của bạn, và tôi có chết vẫn yêu anh ấy". Sáng ngày 13 tháng 7, Ruth bị đưa cô đến phòng hành quyết. Cô là người phụ nữ bị treo cổ cuối cùng ở Anh. Cô được cải táng trong nhà thờ của Nhà thờ St Mary ở Amersham, Buckinghamshire. Bia đá của cô có dòng chữ "Ruth Hornby 1926–1955".

Vụ án của Ruth Ellis đã gây ra tranh cãi rộng rãi vào thời điểm đó, thu hút sự quan tâm đặc biệt của báo chí và công chúng trong và ngoài nước.

Sau khi Ruth bị treo cổ, chồng cô, George Ellis, nghiện rượu và chết khi treo cổ tự tử tại một khách sạn ở Jersey vào tháng 8/1958. Năm 1969, mẹ của Ruth, Berta Neilson, được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trong một căn phòng đầy khí gas trong căn hộ của bà ở Hemel Hempstead. Bà ấy không bao giờ hồi phục hoàn toàn và không nói được mạch lạc nữa.

Năm 1982, con trai của Ruth, Andy, 10 tuổi vào thời điểm mẹ bị treo cổ, đã tự kết liễu đời mình trên giường sau khi xúc phạm ngôi mộ của mẹ. Con gái của Ruth, Georgina, ba tuổi khi mẹ cô bị hành quyết, được nhận nuôi dưỡng khi cha cô tự sát ba năm sau đó. Cô chết vì bệnh ung thư ở tuổi 50.