Cụ thể, mới đây vào ngày 17/5, theo Đài phát thanh và truyền hình Quảng Tây đưa tin, một cô gái tóc đuôi ngựa, mặc váy ngắn cố tình để lộ vùng kín của mình, sau đó cô gái này đã lấy điện thoại để livestream hình ảnh phản cảm này để kiếm tiền. Đáng chú ý là cô gái trẻ này tiến hành livestream ngay trên tàu điện ngầm khiến nhiều hành khách bức xúc nên đã gọi điện báo cảnh sát.

Không thể phủ nhận mạng xã hội là kho nội dung phong phú, ở đó bất cứ ai cũng có thể tự do sáng tạo nội dung hữu ích thu hút người xem, đồng thời, giúp nhiều người có được khoản thu nhập nhất định. Thế nhưng, vẫn có nhiều người vì tiền bất chấp pháp luật, tạo ra những nội dung "bẩn" để kiếm tiền từ những ứng dụng này.

Lương Hiền Tĩnh - Phó đội trưởng Đội Điều tra Hình sự thuộc Chi cục Tàu điện ngầm, Sở Công an Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây cho biết hành vi phạm tội của cô gái trẻ này khá khó hiểu.

Sau khi nhận được tin báo, qua điều tra camera giám sát, cảnh sát đã bắt được một phụ nữ họ Liêu.

"Cô ấy đeo khẩu trang, sau đó lại tháo ra, cầm điện thoại di động và ngó ngang ngó dọc. Khi thấy xung quanh không có ai nhìn mình, cô nàng bèn kéo quần áo, để lộ vùng kín và phát trực tiếp cảnh đó trên livestream của mình", anh Lương nói.

Nhiều thông tin cho rằng cô gái này là người Quảng Đông, đến Nam Ninh bằng tàu hỏa từ Quảng Châu vào tháng 5.

Trong khi đi tàu điện ngầm Nam Ninh tuyến 1 và 2, cô đã phát sóng trực tiếp cảnh để lộ vùng kín suốt chặng đường. Khi bị bắt, cô Liêu thú nhận rằng cô đã sử dụng phần mềm trên điện thoại di động của mình để đăng ký làm người dẫn chương trình vào tháng 4 năm nay.

Cô này cũng khai nhận, vì muốn thu hút dân mạng vào xem và tặng quà, quyên góp nên đã cố tình thực hiện các màn trình diễn khiêu dâm trên nền tảng này.

Cuối tháng 6, cô gái này bị cơ quan kiểm sát bắt giữ vì tội phát tán tài liệu khiêu dâm để kiếm lời. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục xem xét.

Trước đó, tháng 2/2021, trên mạng xã hội cũng xôn xao với clip ghi lại cảnh một cô gái tóc ngắn, mặc váy, bịt khẩu trang đang thực hiện hành vi livestream "vùng kín" trên tàu điện ngầm vô cùng phản cảm khiến nhiều người bức xúc. Tuy nhiên, tới nay danh tính của cô gái vẫn là một ẩn số đối với cộng đồng mạng.

Nhìn qua đây là một cô gái xinh đẹp và không ai hay biết hành động tiếp theo gây phẫn nộ của cô - Ảnh: Internet

Cô gái xuất hiện trong clip livestream phản cảm trên mạng xã hội tháng 2/2021 - Ảnh: Internet

Cô gái có hành động livestream phản cảm - Ảnh: Internet