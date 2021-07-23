Cô gái này đã bị công an bắt giữ sau khi thực hiện hành vi phát tán tài liệu khiêu dâm trên nền tảng xã hội.
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Không thể phủ nhận mạng xã hội là kho nội dung phong phú, ở đó bất cứ ai cũng có thể tự do sáng tạo nội dung hữu ích thu hút người xem, đồng thời, giúp nhiều người có được khoản thu nhập nhất định. Thế nhưng, vẫn có nhiều người vì tiền bất chấp pháp luật, tạo ra những nội dung "bẩn" để kiếm tiền từ những ứng dụng này.
Cụ thể, mới đây vào ngày 17/5, theo Đài phát thanh và truyền hình Quảng Tây đưa tin, một cô gái tóc đuôi ngựa, mặc váy ngắn cố tình để lộ vùng kín của mình, sau đó cô gái này đã lấy điện thoại để livestream hình ảnh phản cảm này để kiếm tiền. Đáng chú ý là cô gái trẻ này tiến hành livestream ngay trên tàu điện ngầm khiến nhiều hành khách bức xúc nên đã gọi điện báo cảnh sát.
Sau khi nhận được tin báo, qua điều tra camera giám sát, cảnh sát đã bắt được một phụ nữ họ Liêu.
Lương Hiền Tĩnh - Phó đội trưởng Đội Điều tra Hình sự thuộc Chi cục Tàu điện ngầm, Sở Công an Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây cho biết hành vi phạm tội của cô gái trẻ này khá khó hiểu.
"Cô ấy đeo khẩu trang, sau đó lại tháo ra, cầm điện thoại di động và ngó ngang ngó dọc. Khi thấy xung quanh không có ai nhìn mình, cô nàng bèn kéo quần áo, để lộ vùng kín và phát trực tiếp cảnh đó trên livestream của mình", anh Lương nói.
Nhiều thông tin cho rằng cô gái này là người Quảng Đông, đến Nam Ninh bằng tàu hỏa từ Quảng Châu vào tháng 5.
Trong khi đi tàu điện ngầm Nam Ninh tuyến 1 và 2, cô đã phát sóng trực tiếp cảnh để lộ vùng kín suốt chặng đường. Khi bị bắt, cô Liêu thú nhận rằng cô đã sử dụng phần mềm trên điện thoại di động của mình để đăng ký làm người dẫn chương trình vào tháng 4 năm nay.
Cô này cũng khai nhận, vì muốn thu hút dân mạng vào xem và tặng quà, quyên góp nên đã cố tình thực hiện các màn trình diễn khiêu dâm trên nền tảng này.
Cuối tháng 6, cô gái này bị cơ quan kiểm sát bắt giữ vì tội phát tán tài liệu khiêu dâm để kiếm lời. Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục xem xét.
Trước đó, tháng 2/2021, trên mạng xã hội cũng xôn xao với clip ghi lại cảnh một cô gái tóc ngắn, mặc váy, bịt khẩu trang đang thực hiện hành vi livestream "vùng kín" trên tàu điện ngầm vô cùng phản cảm khiến nhiều người bức xúc. Tuy nhiên, tới nay danh tính của cô gái vẫn là một ẩn số đối với cộng đồng mạng.
Tại Việt Nam, theo điều 326, Bộ luật Hình sự 2015 nêu rõ, hành vi phát tán video, những ấn phẩm có tính chất khiêu dâm bị pháp luật nghiêm cấm, kể cả đó hình ảnh của chính mình. Người nào cố tình có thể sẽ bị xử lý hành chính hoặc hình sự về tội Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.
Cụ thể, người nào làm ra, sao chép, lưu hành, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy hoặc hành vi khác truyền bá vật phẩm đồi truỵ thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến 3 năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau sẽ bị phạt tù từ ba đến 10 năm: có tổ chức; dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 5 gigabyte (GB) đến dưới 10 gigabyte (GB); phổ biến cho 21 người đến 100 người; sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;...
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau sẽ bị phạt tù từ bảy đến 15 năm: Dữ liệu được số hóa có dung lượng từ 10 gigabyte (GB); phổ biến cho 101 người trở lên...
Trong trường hợp dung lượng video trên chưa đủ một GB thì hành vi làm, lưu trữ, phát tán video này sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định 174/2013/NĐ-CP với mức phạt từ 30 đến 50 triệu đồng.
Nếu người tung video nhạy cảm lên mạng xã hội nhằm mục đích xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của nhân vật trong video thì hành vi này có dấu hiệu của tội Làm nhục người khác theo điều 155 Bộ luật Hình sự 2015.
Cụ thể, người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau sẽ bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm: phạm tội hai lần trở lên; đối với hai người trở lên; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội...