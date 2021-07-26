Hé lộ 'đại tiệc tình dục' trong thế vận hội Olympic và bí ẩn thác loạn trong các căn hộ của VĐV

Thế giới 26/07/2021 14:12

Đại hội Olympic là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, tuy nhiên đây còn là nơi diễn ra "đại tiệc sex" và là chủ đề nóng ở mỗi kỳ Thế vận hội.

Thế vận hội mùa hè là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh và luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân khắp nơi trên thế giới. Các VĐV mang tài năng, thể lực và ý chí thể thao bền bỉ, kiên cường đến tranh tài, đem vinh quang về cho đất nước. Song, đại hội thể thao này cũng trở thành nơi diễn ra những "đại tiệc sex" lớn không kém. Đây vẫn luôn là chủ đề nóng ở mỗi kỳ Thế vận hội. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, BTC đã đưa tình dục vào danh mục cấm tại Đại hội Olympic 2020, để hạn chế nguy cơ Covid-19 lây lan dịch bệnh giữa các VĐV.

Nhiều VĐV cho biết việc cấm tình dục tại Olympic là "bất khả thi". Cựu VĐV nhảy xa người Đức Susen Tiedtke chia sẻ: “Thật nực cười, nó sẽ chẳng hiệu quả đâu. Tin tôi đi, sex từ lâu đã là thứ không thể thiếu trong các làng Olympic rồi. Mỗi khi tập luyện và thi đấu ở Olympic, các VĐV cần rất nhiều năng lượng, và sau đó họ muốn giải tỏa. Không thể để nó tích tụ rồi khiến các VĐV ức chế. Họ lại tìm đến chất có cồn, tiệc tùng và điều gì đến cũng phải đến thôi. Luôn có đủ người để làm 'chuyện ấy'”.

Đại hội Olympic 2020
 Đại hội Olympic 2020 diễn ra tại Tokyo - Ảnh: Internet

VĐV bắn súng người Mỹ Josh Lakatos từng trải qua một chuyện khi tham dự Olympic mà anh khó có thể quên được.

Năm ấy, Thế vận hội mùa hè 2000 ở Sydney, Úc, đã đi được nửa chặng đường, Josh cùng các đồng đội đã hoàn thành các bài thi của mình, Ủy ban Olympic Mỹ và người dẫn đầu đoàn thể thao đã yêu cầu họ giao chìa khóa ngôi nhà 3 tầng lại rồi quay về Mỹ.

Nhưng Josh không muốn rời đi. Từ kinh nghiệm của anh 4 năm trước đó ở Atlanta, nơi anh đã giành được huy chương bạc, rằng làng Olympic sắp "nổ ra" một bữa tiệc cuồng nhiệt, và không đời nào anh lại bỏ lỡ nó. Vì vậy, Josh đã chọn một căn hộ bỏ trống trong khu liên hợp trú ngụ ở đây. Tuần tiếp theo, nhiều VĐV cũng thường xuyên ra vào, biến căn hộ trở thành "nhà thổ".

Đại hội Olympic 2020
Phía sau những trận tranh tài thì Olympic còn được nhắc đến bởi 'đại tiệc tình dục' - Ảnh: Internet

Sau những trải nghiệm về "đại tiệc sex" ở Olympic Sydney 2000, Josh nói: "Trong cả cuộc đời mình, tôi chưa bao giờ chứng kiến nhiều cảnh ăn chơi trác táng như vậy".

Mới đây, trong cuộc trò chuyện với tờ Bild (Đức), cựu VĐV nhảy xa người Đức Susen Tiedtke tiết lộ sự thật gây sốc rằng tiếng động khi làm tình ở phòng bên cạnh ồn ào tới mức có thể khiến VĐV khó ngủ.

"Bạn luôn nghe thấy 'bữa tiệc' của người khác, thỉnh thoảng bạn khó mà ngủ được. Sex luôn là một chủ đề lớn, nhất là ở Olympic. Bố cũng là HLV của tôi và ông rất nghiêm khắc. Nếu một chàng trai muốn đi chơi với tôi, anh ấy phải chống đẩy 100 cái trước. Tôi phải hẹn hò bí mật hoặc không bao giờ gặp gỡ ai cả nếu không cả làng Olympic sẽ biết ngay", Susen nói.

Tuy nhiên, Susen cũng tiết lộ rằng chỉ khi các cuộc tranh tài kết thúc các VĐV mới quan hệ tình dục. "Không có gì xảy ra trước đó vì các cuộc thi đấu căng thẳng. HLV nói rằng khi sex, cơ thể sẽ giải phóng năng lượng, không nên sex trước các trận so tài", cựu VĐV nhảy xa cho biết.

“Bất kỳ ai ngây thơ nói rằng không biết những gì xảy ra tại làng Olympic là nói dối chính mình”, một cựu VĐV từng đoạt 2 HCV Olympic nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn năm 2012. "Tình dục là một phần của Olympic. Ủy ban Olympic không nói thế, nhưng bạn không thể né tránh cụm từ này. Không bỗng dưng mà họ bỏ tiền ra mua quá nhiều bao cao su như vậy?”.

Đại hội Olympic 2020
Cựu thủ môn bóng đá Hope Solo - Ảnh: Internet 

Cựu thủ môn đội tuyển bóng đá nữ của Mỹ Hope Solo cũng có cùng quan điểm này. Cô cho biết các VĐV hoàn toàn không che giấu chuyện họ quan hệ tình dục trong thời gian diễn ra Olympic, ngay ở phòng của mình. Đến nỗi mà, người ta còn có cái gọi là “Ngày vinh quang” để dành cho ăn chơi và quan hệ tình dục. Ngày này diễn ra ngay sau mỗi lần VĐV tham gia tranh tài.

Hy vọng với những nỗ lực của BTC, Olympic 2020 sẽ diễn ra suôn sẻ để thỏa mãn niềm đam mê của những người yêu thể thao.

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Từ khóa:   thế vận hội olympic 2021 vận động viên covid-19

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