Con trai bị bắt quả tang giở trò sàm sỡ trên tàu, bà mẹ nói một câu khiến tất cả càng thêm phẫn nộ

Thế giới 16/11/2020 11:00

Sau khi con trai bị bắt đến đồn cảnh sát vì giở trò sàm sỡ trên tàu, bà mẹ quỳ gối xin tha và nói một câu khiến tất cả phẫn nộ.

Mới đây, trang tin tức phát thanh tỉnh Giang Tô, Trung Quốc chia sẻ câu chuyện "con hư tại mẹ" thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. 

Một người đàn ông họ Phan (37 tuổi) bị bắt quả tang giở trò sàm sỡ trên tàu điện ngầm tại thành phố Nam Kinh. Sau khi bị phát giác, tên này nhanh chóng bị cảnh sát đưa về trụ sở. 

Người nhà của tên Phan cũng được gọi đến đồn cảnh sát. Trước mặt nhiều người, bà mẹ của y đã quỳ xuống van xin cảnh sát tha cho con trai.

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Người đàn ông trung niên giở trò sàm sỡ trên tàu điện - Ảnh: Weibo 

Những tưởng bà mẹ đã nhận thức được hành vi sai trái của con trai, không ngờ bà lại thốt ra câu nói: "Con trai tôi lớn tuổi mà chưa lấy được vợ, cũng không có bạn gái nên nó mới làm thế thôi". 

Những nhân viên cảnh sát có mặt ở đó không khỏi sốc nặng khi nghe lời bào chữa của bà mẹ. Đúng là mẹ nào mà chẳng thương con, tuy nhiên nếu thương con mù quáng, bất chấp tất cả sai phạm, lỗi lầm của con thì thật không thể chấp nhận được.

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Bà mẹ quỳ gối bao biện cho hành vi sai trái của con - Ảnh: Weibo

Câu chuyện gây sốt mạng xã hội xứ Trung và nhận được hàng ngàn bình luận chỉ trích: "Trường hợp này là hoàn toàn đúng với câu nói con hư tại mẹ"; "Tại cô đơn quá nên được quyền sàm sỡ con gái nhà người ta"; "Gặp tôi chắc tôi đánh cả mẹ lẫn con"; "Con bà ấy mà đi cướp, chắc bà ấy sẽ đổ tại nạn nhân mang đồ xịn ra đường à?"; "Bó tay luôn trời ạ"; "37 tuổi mà hành xử như trẻ trâu thiếu giáo dục thế á? Bảo sao không kết hôn được"...

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