Con gái triệu phú chết tức tưởi vì chơi trò ân ái với bạn trai trong khách sạn, lời khai của hung thủ khiến ai cũng rùng mình

Thế giới 07/11/2020 06:43

Sau khi chơi trò ân ái với bạn trai trong khách sạn, cô gái tử vong. Thi thể nạn nhân được tìm thấy trên sàn nhà tắm.

Vào tháng 4/2019, Anna Florence Reed, 22 tuổi, con gái của một triệu phú ở Anh được phát hiện tử vong trong một khách sạn ở Thụy Sĩ sau khi chơi trò ân ái với bạn trai.

Theo đó, thi thể nạn nhân được tìm thấy trên sàn phòng tắm vào lúc 7 giờ sáng. Trước đó, mọi người nghe thấy tiếng hét từ phòng của Anna nhưng không ai rõ nguyên nhân cũng như chuyện gì đã xảy ra.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, Anna đặt và nhận phòng khách sạn cùng với bạn trai tên Dirk W., người Đức, 29 tuổi sau chuyến du lịch Thái Lan. Vào khoảng 3 giờ sáng, một số người nghe tiếng cãi vã của cặp đôi. Sau đó, nhân viên khách sạn phải đến tận nơi để làm dịu tình hình.

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Chơi trò ân ái với bạn trai trong khách sạn, cô gái tử vong - Ảnh: Internet

Khoảng 6 giờ 30 phút, bạn trai của Anna đi xuống nói với lễ tân bạn gái có vấn đề về sức khỏe dù trước đó cô gái không hề có biểu hiện bất thường. Tuy nhiên, vì nghe giọng của Dirk W. có vẻ nghiêm trọng nên nhân viên khách sạn đã gọi xe cấp cứu đến hiện trường. Tuy nhiên, dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng nạn nhân đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do ngạt thở và có những vết cắt nhỏ trên người. Tại cơ quan điều tra, bạn trai khai đã siết cổ nạn nhân trong “trò chơi tình dục”. Đây chính là nguyên nhân khiến cô gái bị ngạt thở, dẫn đến cái chết.

Nhận được tin con gái tử vong, bố nạn nhân vô cùng sốc, lập tức bay từ Anh sang Thụy Sĩ. Mẹ Anna qua đời trước đó 5 năm. Trên mạng xã hội, cô tiểu thư nhà giàu thường đăng ảnh cuộc sống và các chuyến du lịch. Ngoài ra, Anna cũng rất hay đăng ảnh bạn trai lên trang cá nhân. Hiện nghi phạm Dirk W. đang bị cáo buộc tội giết người, quá trình điều tra vẫn đang tiếp diễn. Trong thời gian tới, nghi phạm sẽ ra hầu tòa.

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