Con cái của những mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới trông như thế nào?

Một số người cho rằng những người có sức hấp dẫn đặc biệt, chẳng hạn như siêu mẫu, hoa hậu hay nữ diễn viên Hollywood thường không "di truyền" lại những đặc điểm nổi bật của họ cho con cái.

Tuy nhiên, Bright Side đã đưa ra một số dẫn chứng nhiều đứa trẻ là con của những mỹ nhân được cho là đẹp nhất thế giới đã may mắn thừa hưởng mọi nét đẹp từ mẹ của mình.