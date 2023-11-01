Con cái của những mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới trông như thế nào?

Trong khi một số đứa trẻ trông không giống cha mẹ chúng chút nào thì cũng có những đứa trẻ là bản sao y đúc của cha mẹ, từ khuôn mặt, đôi mắt cho đến kiểu tóc, và những đứa trẻ nổi tiếng dưới đây sẽ chứng minh điều đó.
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Một số người cho rằng những người có sức hấp dẫn đặc biệt, chẳng hạn như siêu mẫu, hoa hậu hay nữ diễn viên Hollywood thường không "di truyền" lại những đặc điểm nổi bật của họ cho con cái.
Tuy nhiên, Bright Side đã đưa ra một số dẫn chứng nhiều đứa trẻ là con của những mỹ nhân được cho là đẹp nhất thế giới đã may mắn thừa hưởng mọi nét đẹp từ mẹ của mình.
Mặc dù không phải tất cả những đứa trẻ dưới đây đều giống hệt người mẹ xinh đẹp của mình, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng chúng được thừa hưởng vẻ rạng rỡ đặc biệt và nét quyến rũ độc đáo khiến chúng trở nên đẹp theo cách riêng của mình.