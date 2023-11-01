Con cái của những mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới trông như thế nào?

Thế giới 01/11/2023 07:00

Trong khi một số đứa trẻ trông không giống cha mẹ chúng chút nào thì cũng có những đứa trẻ là bản sao y đúc của cha mẹ, từ khuôn mặt, đôi mắt cho đến kiểu tóc, và những đứa trẻ nổi tiếng dưới đây sẽ chứng minh điều đó.

Một số người cho rằng những người có sức hấp dẫn đặc biệt, chẳng hạn như siêu mẫu, hoa hậu hay nữ diễn viên Hollywood thường không "di truyền" lại những đặc điểm nổi bật của họ cho con cái. 

Tuy nhiên, Bright Side đã đưa ra một số dẫn chứng nhiều đứa trẻ là con của những mỹ nhân được cho là đẹp nhất thế giới đã may mắn thừa hưởng mọi nét đẹp từ mẹ của mình.

Mặc dù không phải tất cả những đứa trẻ dưới đây đều giống hệt người mẹ xinh đẹp của mình, nhưng chúng ta không thể phủ nhận rằng chúng được thừa hưởng vẻ rạng rỡ đặc biệt và nét quyến rũ độc đáo khiến chúng trở nên đẹp theo cách riêng của mình.  

1. Siêu mẫu Heidi Klum và con gái Lou Samuel

Con cái của những mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới trông như thế nào? - Ảnh 1

2. Diễn viên Sofía Vergara và con trai Manolo Gonzalez VergaraCon cái của những mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới trông như thế nào? - Ảnh 2

3. Diễn viên Vanessa Paradis và con gái Lily-Rose DeppCon cái của những mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới trông như thế nào? - Ảnh 3

4. Siêu mẫu Kate Moss và con gái Lila MossCon cái của những mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới trông như thế nào? - Ảnh 4

5. Siêu mẫu Gisele Bundchen và con gái Vivian Lake Brady

Con cái của những mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới trông như thế nào? - Ảnh 5

6. '"Thiên thần nội y" Adriana Lima và hai con gái Valentina và Sienna

Con cái của những mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới trông như thế nào? - Ảnh 6

7. Siêu mẫu Cindy Crawford và con gái Kaia Gerber

Con cái của những mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới trông như thế nào? - Ảnh 7

8. Siêu mẫu Claudia Schiffer và con gái Clementine Poppy De Vere Drummond

Con cái của những mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới trông như thế nào? - Ảnh 8

9. Minh tinh Elizabeth Hurley và con trai Damian Hurley

Con cái của những mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới trông như thế nào? - Ảnh 9

10. Diễn viên Catherine Zeta-Jones và con gái Carys Zeta Douglas

Con cái của những mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới trông như thế nào? - Ảnh 10

11. Siêu mẫu Alessandra Ambrosio và con gái Anja

Con cái của những mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới trông như thế nào? - Ảnh 11

12. Minh tinh Monica Bellucci và con gái Deva Cassel

Con cái của những mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới trông như thế nào? - Ảnh 12

13. Siêu mẫu Christy Turlington và con gái Grace Burns

Con cái của những mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới trông như thế nào? - Ảnh 13

14. Siêu mẫu Christie Brinkley và con trai Jack Paris Brinkley

Con cái của những mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới trông như thế nào? - Ảnh 14

15. Hoa hậu Thế giới 1994 Aishwarya Rai và con gái Aaradhya Bachchan

Con cái của những mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất thế giới trông như thế nào? - Ảnh 15

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