Hoàng gia Anh công bố ảnh mừng sinh nhật 8 tuổi của công chúa Charlotte

Thế giới 02/05/2023 17:22

Trước thềm sinh nhật chính thức lần thứ 8 của Công chúa Charlotte vào 2/5, hoàng gia Anh công bố một bức ảnh mới nhất của chính công chúa đến công chúng.

Ngày 1/5 (giờ địa phương), Cung điện Kensington, nơi phụ trách các công việc chung của hoàng gia Vương thất Anh, cho biết: "Công nương Kate Middleton đã chụp ảnh Công chúa Charlotte tại lâu đài Windsor vào cuối tuần trước".

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Công chúa Charlotte khi còn nhỏ (bên trái) - Ảnh: Telegraph / Công chúa Charlotte khi lên 8 tuổi (bên phải) - Ảnh: Instagram Princeandprincessofwales

Trong bức ảnh được công bố, Công chúa Charlotte trông tinh nghịch hơn khi chiếc răng cửa số 3 bị mất hoàn toàn. Công chúa Charlotte diện chiếc váy mùa hè thêu hoa cùng nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc nhất thế giới.

Hoàng gia Anh công bố ảnh mừng sinh nhật 8 tuổi của công chúa Charlotte - Ảnh 2
Chân dung Công chúa Charlotte tròn 8 tuổi co chính tay mẹ Kate Middleton chụp - Ảnh: Instagram Princeandprincessofwales

Cư dân mạng vô cùng bất ngờ khi biết Công chúa Charlotte đáng yêu lúc nhỏ nay đã được 8 tuổi, lớn nhanh đến mức đang chuẩn bị thay răng sữa.

Hoàng gia Anh công bố ảnh mừng sinh nhật 8 tuổi của công chúa Charlotte - Ảnh 3
Bức ảnh Công chúa Charlotte ngồi trên thảm cỏ ở Điện Kensington được công bố vào năm công chúa tròn 4 tuổi - Ảnh: Mirror

Công chúa Charlotte chào đời vào ngày 2/5/2015 tại London, là con gái của vợ chồng Công nương Kate Middleton và Hoàng tử William.

Công chúa Charlotte là cháu thứ hai và cháu gái đầu tiên của vua Charles III và Diana Spencer. Anh trai của công chúa là Hoàng tử George, sinh vào tháng 7/2013 và em trai là hoàng tử Louis, chào đời vào tháng 4/2018.

Hoàng gia Anh công bố ảnh mừng sinh nhật 8 tuổi của công chúa Charlotte - Ảnh 4
Gia đình Hoàng tử William và Công nương Kate Middleton - Ảnh: Getty Images

Hiện tại, Công chúa Charlotte đứng thứ 3 trong danh sách thừa kế ngai vàng hoàng gia Anh, sau cha cô là Hoàng tử William và anh trai Hoàng tử George.

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Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội sinh nhật 8 tuổi công chúa Charlotte

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