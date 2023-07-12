Cô gái say rượu gây lộn, cố gắng lột quần áo người đàn ông tại giữa chợ đêm

Thế giới 12/07/2023 16:40

Mới đây, ở Trung Quốc đã xảy ra vụ việc một người phụ nữ đã cố gắng tấn công một người đàn ông trong tình trạng say xỉn nhưng rất may chàng trai chân của anh chỉ bị thương nhẹ.

Tờ "The Paper" đưa tin, vào ngày 5/7 tại một chợ đêm ở thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, Trung Quốc”, một người phụ nữ mặc đồ trắng bất ngờ túm lấy một người đàn ông khác, sau đó cả hai người đều ngã xuống đất và những người tham quan chợ đêm cũng vây quanh họ. Được biết hai bên không có mâu thuẫn nào.

Theo nội dung đoạn video, người phụ nữ chân dài đè người đàn ông dưới thân, liên tục kéo quần áo người đàn ông rồi mạnh tay cởi quần người đàn ông.

Tuy nhiên chàng trai một tay kéo chặt quần lót, tay kia khống chế cổ tay người phụ nữ vì sợ rằng phần thân dưới của anh ta sẽ bị lộ ra ngoài.

Theo những người qua đường, cô gái nhất quyết cởi quần của người đàn ông khiến chân của anh bị thương và chảy nhiều máu.

Cô gái say rượu gây lộn, cố gắng lột quần áo người đàn ông tại giữa chợ đêm - Ảnh 1
Nhiều cư dân mạng tỏ ra không đồng tình với cách hành xử của cô gái. Ảnh: China Press

Cảnh sát địa phương cho biết người dân đã gọi cảnh sát khi vụ việc xảy ra. Người phụ nữ đang trong tình trạng say xỉn và đã xử lý xong.

Sau khi đoạn video được công bố, nó ngay lập tức gây ra sự tranh luận sôi nổi giữa cư dân mạng:

“Nam giới phải bảo vệ bản thân khi ở bên ngoài”,

“Lúc này có nên nói rằng, đàn ông đàng hoàng nào lại không về nhà ngủ lúc nửa đêm”,

“Sau khi xử lý, kết quả như thế nào?”

“Một người đàn ông lại yếu đuối đến mức không thể đẩy một cô gái ra”.

 

 

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