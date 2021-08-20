Đang trên đường đến khu mua sắm cùng với em họ, cô gái bỗng bị 2 thanh thanh niên tấn công bất ngờ bằng axit rồi bỏ chạy.

Theo Hindustan Times, một cô gái 19 tuổi đã bỏng nghiêm trọng sau khi bị một người đàn ông lạ mặt tạt axit ở quận Nalanda, bang Bihar, Ấn Độ và hôm thứ tư ngày 18/8 vừa qua.

Cảnh sát cho biết, vụ việc xảy ra khi nạn nhân đang trên đường đi đến một khu mua sắm với em họ của cô. Khi họ đến khu vực ở giữa công viên và ngôi nhà Nalanda (một địa danh tại bang Bihar) thì có hai người đàn ông đi đến từ hướng ngược lại. Lúc này, một trong số chúng đã tạt axit vào mặt cô và bỏ trốn ngay tức khắc.

Cô gái 19 tuổi đã bỏng nghiêm trọng sau khi bị một người đàn ông lạ mặt tạt axit - Ảnh minh họa: Internet

“Em họ của nạn nhân nói với cảnh sát rằng một trong hai người đàn ông đó đã bất ngờ tiến về phía họ và tạt axit vào chị gái cô ấy rồi bỏ trốn ngay tức khắc.” - Phó giám đốc sở cảnh sát Sadar, ông Shibli Nomani, cho biết thêm rằng hai người qua đường cũng bị thương trong vụ việc.

Sau đó, những người dân sống gần khu vực xảy ra vụ án đã đưa cô gái bị tạt axit đến bệnh viện Sadar ở gần đó để điều trị và gọi báo cho cảnh sát. Cô gái này sau đó đã được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y dược Patna (PMCH).

Về tình trạng cụ thể của cô gái, cảnh sát bang Delaware cho biết nạn nhân đã bị bỏng tới 60% ở vùng đầu, mặt và lưng.

N ạn nhân đã bị bỏng tới 60% ở vùng đầu, mặt và lưng - Ảnh minh họa: Internet

Giám đốc sở cảnh sát Nalanda, ông Hariprasath cho hay: "Sau khi xem qua đoạn phim CCTV xung quanh nơi xảy ra vụ án, chúng tôi phát hiện được hai nghi phạm di chuyển đến gần công viên vào thời điểm đó. Sau đó, một trong số chúng đã ném chất lỏng vào nạn nhân và bỏ trốn khỏi đó ngay lập tức."

Việc tìm ra danh tính của những tên đã thực hiện vụ tấn công, cảnh sát cho biết còn phụ thuộc vào lời khai của nạn nhân nên việc cô gái bị tạt axit mau chóng hồi phục là rất cần thiết. Giám đốc cảnh sát nói: "“Chúng tôi đang làm việc với các đầu mối và bị cáo sẽ sớm bị bắt."

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