Cô dâu ôm người yêu cũ khóc nức nở ngay trên sân khấu, chú rể phản ứng kỳ lạ khiến ai nấy ngỡ ngàng

Thế giới 12/01/2021 16:21

Cô dâu và người yêu cũ ôm nhau khóc nức nở trên sân khấu. Ai cũng tưởng chú rể sẽ ra tay ngăn cản nhưng không ngờ anh lại có phản ứng kỳ lạ gây ngỡ ngàng.

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ đoạn clip ghi lại mối tình "tay ba" trớ trêu ngay trên sân khấu đám cưới thu hút sự chú ý của nhiều người. 

Ban đầu, cô dâu chú rể đang thể hiện tình cảm trên sân khấu thì người yêu cũ của cô dâu đột nhiên xuất hiện trên sân khấu trong trang phục gấu bông. Cứ tưởng anh ta sẽ thể hiện một tiết mục vui vẻ nào đó, không ngờ cô dâu bất ngờ khóc nức nở và ôm bạn trai cũ. 

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Cô dâu và người yêu cũ ôm nhau khóc nức nở trên sân khấu - Ảnh: Sina

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Chú rể không tức giận mà lại tỏ thái độ hòa nhã, bao dung - Ảnh: Sina

Chú rể cũng tỏ ra bất ngờ trước màn hội ngộ đẫm nước mắt này. Tuy nhiên anh rất bình tĩnh, không buông lời trách mắng hay có hành động khiếm nhã nào. Chú rể thậm chí còn vui vẻ vỗ tay và thể hiện mình là người đàn ông bao dung. Sau đó, anh bạn trai cũ đã từ biệt và thành tâm chúc phúc cho cô dâu chú rể. 

Đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận trái chiều: "Trước đó có lẽ họ đã rất yêu nhau, chia tay phải đau khổ dữ lắm"; "Có lẽ cô dâu quá bất ngờ và không làm chủ được cảm xúc"; "Chú rể có EQ cao quá ha"; "Phục chú rể thật"; "Cặp đôi không nên làm vậy, họ không nghĩ đến cảm xúc của chú rể sao"...

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