Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc trước khi bé trai chết đuối trong bể bơi khiến người xem không khỏi ám ảnh. Điều đáng nói là trong lúc xảy ra sự việc, xung quanh bể bơi không có bất kỳ người lớn nào.

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh cuối cùng của bé trai chết đuối trong bể bơi nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Những phút cuối cùng của cuộc đời, cậu bé đã cố gắng cầu cứu nhưng không ai phát hiện. Điều đáng nói là dù cậu bé chỉ mới 2 tuổi nhưng đã được cho xuống bể bơi mà không hề có sự giám sát của người lớn hay nhân viên bể bơi.

Bể bơi xảy ra vụ bé trai chết đuối - Ảnh: Internet Theo hình ảnh trong đoạn clip gây bão mạng, cậu bé được đeo một chiếc phao nhỏ, thả vào bể bơi nhỏ. Ban đầu, em bám vào thành hồ và chơi đùa vui vẻ. Tuy nhiên, sau đó không lâu, cậu bé không giữ được thăng bằng nên ngã xuống nước. Sau một hồi chới với, đầu nạn nhân chúi xuống nước. Có thể vì quá hoảng sợ nên cậu bé cố gắng vùng vẫy tay chân để thoát khỏi chiếc phao. Sau cùng, nạn nhân thoát được khỏi chiếc phao nhưng tay chân đã không còn cử động.

Hình ảnh cậu bé trước khi chết - Ảnh cắt từ clip Trong lúc nạn nhân 2 tuổi cố gắng vùng vẫy thì xung quanh không có bất cứ người lớn nào. Được biết sự việc trên xảy ra vào chiều 23/8 vừa qua tại bể bơi nằm ở phố đi bộ trung tâm khu Tự Châu, Nghi Tân, Tứ Xuyên (Trung Quốc). Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ sự việc. Trong khoảng thời gian xảy ra sự việc, xung quanh không có bất kỳ người lớn nào trông chừng bé - Ảnh cắt từ clip Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip này đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc và nhiều nước khác. Hầu hết mọi người đều vô cùng bức xúc trước sự vô tâm của người lớn và xót thương cho cậu bé bị chết đuối thương tâm. Đây là một bài học đắt giá dành cho các bậc phụ huynh. Khi cho trẻ đi bơi, cha mẹ phải đặc biệt chú ý, luôn quan sát trẻ, không được lơ là dù chỉ một phút vì trẻ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

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