Clip giáo viên mầm non bắt trẻ ngủ trưa giữa trời nắng gây bức xúc

Thế giới 24/06/2019 14:50

Mặc dù trời trưa nắng như đổ lửa nhưng giáo viên mầm non này lại bắt hai đứa trẻ ra ngủ giữa sân trường.

Từ trước đến nay, hành vi bạo hành trẻ em ở trường mầm non luôn bị xã hội lên án gay gắt. Thế nhưng vẫn có không ít giáo viên bỏ ngoài tai những lời cảnh báo, tiếp tục có những hành vi đánh đập, hành hạ các em học sinh.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một giáo viên mầm non bắt hai em học sinh ngủ giữa sân trường dưới trời nắng gay gắt khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ, đặc biệt là các bậc phụ huynh.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, một bé trai nằm giữa sân trường dưới cái nắng như đổ lửa. Cạnh đó là một bé gái cầm theo chiếc chăn với khuôn mặt cam chịu, mếu máo. Được biết, hai bé bị cô giáo phạt vì làm ồn khi các bạn đang ngủ trưa.

Thông tin từ tờ South China Morning Post (SCMP) cho biết sự việc trên xảy ra vào ngày 19/6 vừa qua tại một trường mầm non tư thục ở thành phố Long Hải, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Nhiệt độ của ngày xảy ra sự việc lên đến 33 độ C. Sự việc được một người dân sống gần ngôi trường phát hiện, dùng điện thoại quay lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

bao hanh tre em o truong mam non

bao hanh tre em o truong mam non
Hai đứa trẻ bị cô giáo bắt ra ngủ trưa ngoài sân dù trời đang rất nóng - Ảnh: SCMP

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Ngay ngày hôm sau, nữ giáo viên này đã bị sa thải, ngôi trường mầm non tư thục này cũng đóng cửa. Cơ quan chức năng cho biết hai bé bị phạt phơi nắng trong khoảng 2 phút. Mặc dù thời gian rất ngắn nhưng phụ huynh cho rằng hình phạt như vậy là quá dã man với trẻ mầm non.

 “Mặc dù các bé sai nhưng phạt như vậy người lớn còn chịu không nổi nữa nói chi là học sinh mầm non”, một người dùng Weibo bức xúc.

“Nữ giáo viên này thật sự rất ác, trời nóng như đổ lửa mà phạt trẻ tàn nhẫn như vậy. Chỉ hy vọng các cô giáo khi đi dạy hãy mang theo cái tâm để những đứa trẻ không phải chịu khổ”, một bình luận khác của người dùng mạng xã hội.

Hiện vụ việc bạo hành trẻ em ở trường mầm non này vẫn đang được cộng đồng mạng bình luận, chia sẻ nhiệt tình. 

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