Clip: Được bạn gái tặng điện thoại mới, chàng trai vứt luôn điện thoại cũ và ngỡ ngàng khi nhận ra thứ bên trong hộp

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn clip hài hước ghi lại hình ảnh cô gái trêu người yêu đã nhận được hàng chục nghìn lượt xem.

Điều này khiến chàng trai hối hận khôn nguôi. Anh nhanh chóng nhặt lại chiếc điện thoại cũ thế nhưng mọi chuyện đã muộn màng. Trong khi người yêu “tiếc đứt ruột" vì ném vỡ điện thoại thì cô gái lại cười không dứt vì màn troll người yêu này.

Theo nội dung clip, chàng trai đang làm việc thì bạn gái mang đến một chiếc hộp đựng điện thoại mới. Quá vui mừng vì nghĩ rằng được người yêu cho "lên đời" điện thoại, chàng trai vứt luôn cái mình đang dùng xuống sàn khiến nó vỡ nát. Thế nhưng khi mở chiếc hộp ra, anh chàng cay đắng nhận ra bên trong chỉ là một chiếc điện thoại “cùi bắp”.

Sau khi được đăng tải trên mạng xã hội, đoạn clip của cặp đôi Trung Quốc nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Đoạn clip hài hước này hiện vẫn đang là chủ đề được mọi người bàn tán trên mạng - Ảnh cắt từ clip

Tuy nhiên, đoạn clip đã gây ra một cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. Trong khi nhiều người cho rằng đoạn clip này khá hài hước thì một số cư dân mạng lại chỉ trích cô gái. Mọi người cho rằng trò đùa của cô gái có phần quá đáng vì khiến người yêu vứt luôn chiếc điện thoại đang dùng.

“Không hiểu sao cô gái có thể nghĩ ra được trò này để troll người yêu. May là anh chàng này hiền lành chứ không thì cô người yêu chẳng yên ổn mà cười đùa vậy đâu”, một bình luận của cư dân mạng.

“Mọi người cứ làm quá lên, chuyện chẳng có gì để phải mắng chửi người khác. Họ làm clip vui thôi, có dàn dựng cả đấy. Xem clip hài thì giải trí thôi chứ đừng nghiêm túc quá”, N.M khuyên cộng đồng mạng đừng vội chỉ trích cô gái.

Mặc dù vẫn chưa biết thực hư ra sao nhưng mọi người vẫn đang chia sẻ, bàn tán rôm rả về đoạn clip gây bão mạng xã hội này.