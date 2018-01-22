Clip: Bố nhẫn tâm mang con mới sinh quăng thùng rác gây phẫn nộ

Thế giới 22/01/2018 03:22

Sau khi sinh tại nhà, cặp đôi thấy toàn thân đứa trẻ xanh xao, tím tái nên nghĩ con mắc bệnh chẳng sống được bao lâu nữa. Người bố liền bỏ đứa bé vào túi giấy và quăng vào thùng rác một cách nhẫn tâm.

Mới đây, clip ngắn ghi lại cảnh người đàn ông mang một đứa trẻ sơ sinh đến thùng rác vứt bỏ lan truyền trên các phương tiện truyền thông khiến dư luận dậy sóng phẫn nộ. Cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra danh tính người đàn ông và đưa anh ta ra trước pháp luật.

Clip: Bố nhẫn tâm mang con mới sinh quăng thùng rác gây phẫn nộ - Ảnh 1
Sự việc khiến dư luận vô cùng phẫn nộ - Ảnh cắt từ clip

Theo Yunan Daily, sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 15/1 tại huyện Tuyên Uy, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Đoạn video được trích xuất từ camera giám sát cho thấy người đàn ông họ Li (áo đỏ) cầm một chiếc túi giấy tiến tới gần thùng rác tại một khu dân cư. Sau đó, anh ta ném chiếc túi vào thùng rác rồi bỏ đi.

Một người phụ nữ lớn tuổi sống gần đó đã tìm thấy trong túi giấy là em bé sơ sinh còn nguyên dây rốn đang tím tái vì lạnh, tình hình vô cùng nguy kịch.

Người này đã đưa bé gái vào bệnh viện nhân dân Tuyên Uy và sau đó chuyển cho trung tâm cộng đồng thành phố chăm sóc, đồng thời báo cáo sự việc đến cảnh sát địa phương. 

Clip: Bố nhẫn tâm mang con mới sinh quăng thùng rác gây phẫn nộ - Ảnh 2
Người cha nhẫn tâm vứt đứa con vừa lọt lòng vào thùng rác - Ảnh cắt từ clip
Clip: Bố nhẫn tâm mang con mới sinh quăng thùng rác gây phẫn nộ - Ảnh 3
Người phụ nữ lớn tuổi phát hiện đứa trẻ bị bỏ rơi trong tình trang nguy kịch - Ảnh cắt từ clip

Cảnh sát vào cuộc điều tra và truy ra tung tích của người đàn ông áo đỏ. Anh ta họ Li, sống cùng bạn gái họ Lai trong một căn hộ gần đó. Vì mang thai ngoài ý muốn nên trong suốt thai kỳ, cặp đôi không đoái hoài gì đến đứa trẻ, cũng không khám thai định kỳ.

Lai lâm bồn khi đang ở tháng thứ 8. Sau khi sinh tại nhà, cặp đôi thấy toàn thân đứa trẻ xanh xao, tím tái nên nghĩ con mắc bệnh chẳng sống được bao lâu nữa. Li liền bỏ đứa bé vào túi giấy và bỏ vào thùng rác một cách nhẫn tâm.

Bệnh viện Tuyên Uy xác nhận bé gái hiện đã phục hồi và mạnh khỏe.

Li bị bắt và giam giữ vì vi phạm luật hình sự Trung Quốc trong khi Lai đã được tại ngoại. Vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra thêm.

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