Clip bé gái bị cha ruột trùm túi ni lông vào đầu rồi đánh đập gây phẫn nộ

Thế giới 06/08/2019 16:28

Clip ghi lại hình ảnh bé gái bị bạo hành bằng cách trùm túi ni lông vào đầu rồi đánh đập khiến ai nấy đều vô cùng bức xúc. Đáng phẫn nộ hơn, người bạo hành lại là cha ruột của em.

Bạo hành trẻ em là hành vi tàn nhẫn luôn bị xã hội lên án gay gắt. Tuy nhiên, dù bị dư luận chỉ trích, pháp luật xử lý thích đáng nhưng vẫn có không ít người sẵn sàng dùng bạo lực để dạy dỗ trẻ nhỏ.

Mới đây nhất, hình ảnh một bé gái bị bạo hành dã man bởi hai người đàn ông được lan truyền trên mạng xã hội đã gây ra một làn sóng phẫn nộ. Khi biết danh tính kẻ bạo hành bé gái, mọi người càng tức giận hơn.

Theo hình ảnh trong đoạn clip, hai người đàn ông trói chân bé gái giữa đường, trùm túi ni lông vào đầu rồi thay nhau đánh đập. Điều đáng nói là trong suốt quá trình cô bé bị bạo hành, người phụ nữ mặc áo đỏ chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không lên tiếng mà chỉ đứng xem. Cuối cùng, chính cô ta còn giúp hai gã đàn ông đưa nạn nhân lên xe.

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Bé gái bị trói chân nằm giữa đường - Ảnh cắt từ clip
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Người phụ nữ chứng kiến toàn bộ cảnh bé gái bị bạo hành nhưng không can ngăn - Ảnh cắt từ clip

Được biết sự việc trên xảy ra tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) vào ngày 2/8 vừa qua. Ban đầu khi đoạn clip này được chia sẻ trên mạng xã hội, mọi người nghĩ rằng đây là hình ảnh của bọn bắt cóc trẻ em. Tuy nhiên sau khi điều tra, cảnh sát địa phương phát hiện một trong hai người đàn ông bạo hành bé gái là cha ruột của em.

Tại cơ quan điều tra, người đàn ông này cho biết vì bé không nghe lời nên đánh đập để trừng phạt. Lời giải thích của ông ta khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. Nhiều người cho rằng đây không phải là cách dạy con đúng đắn của người làm cha mẹ, người đàn ông này phải bị pháp luật trừng trị thích đáng.

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Cha ruột cùng một người đàn ông khác dùng bao ni lông trùm đầu con gái rồi đánh đập - Ảnh cắt từ clip

Hiện vụ việc vẫn đang được chính quyền địa phương điều tra, làm rõ.

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Từ khóa:   bạo hành trẻ em

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