Vụ việc người đàn ông đánh chết vợ giữa đường do mâu thuẫn khiến dư luận thế giới xôn xao.

Nhiều ngày qua, dư luận Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung xôn xao trước vụ việc người đàn ông đánh chết vợ giữa đường xảy ra tại tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc).

Theo đó, vào khoảng 10 giờ sáng 31/10, một người đàn ông chở vợ trên xe máy điện ở thành phố Sóc Châu. Sau đó chiếc xe đâm vào một phương tiện khác trên đường.

Theo lời nhân chứng tại hiện trường, người chồng tìm cách bỏ chạy nhưng bị người vợ giữ lại. Hai người xảy ra mâu thuẫn, người chồng đẩy vợ xuống đất và dùng gạch đánh nạn nhân.

Người đàn ông Trung Quốc đánh chết vợ trên đường sau va chạm giao thông khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc - Ảnh: Internet

Chưa hết, gã chồng tiếp tục lấy một chiếc ghế đẩu đập túi bụi vào đầu vợ. Bị bạo hành dã man, nạn nhân nằm bất động trên đường rồi tử vong. Sau đó, người chồng bị đã tạm giam để điều tra.

Tuy nhiên, điều khiến dư luận bức xúc nhất là vào thời điểm xảy ra vụ việc, có nhiều người xung quanh, thậm chí có người đứng lại quay video nhưng không một ai có ý định can ngăn, giúp nạn nhân thoát khỏi sự bạo hành của người chồng.

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip ghi lại vụ việc đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, nhận được hàng triệu lượt xem. Hầu hết mọi người đều vô cùng bức xúc trước hành vi tàn nhẫn của người chồng. Bên cạnh đó, có không ít người phẫn nộ trước sự thờ ơ của người đi đường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chung-kien-canh-nguoi-chong-danh-chet-vo-giua-duong-thai-do-cua-nguoi-xung-quanh-gay-ngo-ngang-385094.html