Bài văn tả bố của bé gái lớp 5 khiến dân mạng cười té ghế: ‘Bố em bụng bự, trán dô, mắt láo liên, thường cùng con trùm chăn nói xấu vợ’

Xã hội 02/11/2020 11:56

Mới đây, bài văn tả bố lầy lội của bé gái lớp 5 được dân mạng chia sẻ không ngừng vì quá hài hước.

Viết văn là một trong những môn học quan trọng gắn liền với cuộc đời học sinh. Trên Facebook cũng thường xuyên xuất hiện những bài văn hài hước được mọi người chú ý.

Mới đây nhất, dân mạng lại được một phen trầm trồ với bài văn tả bố lầy lội được 10 điểm của nữ sinh lớp 5. Thay vì những lời văn ca ngợi như thông thường, bài viết của cô bé có góc nhìn vô cùng hài hước, tự nhiên.

Nguyên văn bài văn tả bố gây bão mạng xã hội được cho là của một nữ sinh tại Nghệ An: “Ai cũng bảo ‘người em yêu nhất là mẹ và người yêu mẹ nhất là em’ nhưng em cho rằng điều đó không đúng. Người em yêu nhất là bố và bố là người yêu em nhất. Bố em là Nguyễn Kế Hiếu, 42 tuổi.

Bố em có dáng người thấp đậm, với cái bụng to khác bố người ta bụng thon 6 múi… Bố nhà người ta trán cao, hiểu biết rộng dài, bố em đây trán dô, siêu ‘lầy’. Bố nhà người ta mắt ánh lên sự nghiêm nghị, bố em đây mỗi khi làm sai là mắt láo liên như quạ vào chuồng lợn. Bố nhà người ta môi bặm lại nghiêm túc, bố em miệng chỉ có cười suốt ngày.

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Bài văn tả bố lầy lội của cô bé lớp 5 gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

Bố nhà người ta tài giỏi, độc lập, vợ con nể phục, bố em đây bị vợ mắng suốt ngày để rồi tối đến rủ em lên giường ngủ sớm, nhưng thực ra là hai bố con trùm chăn nói xấu mẹ. Bố nhà người ta được cấp dưới ngưỡng mộ, bố em đây làm tài xế, xe ôm cho các cô, các bác. Bố em còn thua xa bố nhà người ta.

Nhưng bố em sẵn sàng ký vào bản kiểm điểm của em mà không mách mẹ, sẵn sàng che giấu khuyết điểm của em, sẵn sàng nghe cuộc gọi phê bình của cô, sẵn sàng thức đến 3, 4 giờ sáng đợi em làm bài xong và đi ngủ, sẵn sàng ngồi bên em ‘cày’ toán khó mấy tiếng đồng hồ, sẵn sàng thức dậy sớm mỗi sáng để gọi em dậy mặc dù bố còn thèm ngủ hơn em, sẵn sàng nhường cho em miếng trứng cá ngon lành mà bố rất thích, sẵn sàng cho em mượn iPad vào cuối tuần với lý do ‘cho nó giải trí thêm chút’, sẵn sàng đánh xe đến lớp đón em cho dù phải bỏ một buổi họp quan trọng, sẵn sàng tấu hài với em, tán chuyện linh tinh cùng em để ‘giúp nó giảm stress’.

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Cô giáo cũng hết lời khen ngợi khả năng viết văn của cô bé - Ảnh: Internet

Bố em rất khéo năn nỉ mẹ đừng đánh em, hoặc nhận tội thay để em không bị mẹ mắng. Mấy câu ấy thường chỉ là mấy câu như: ‘Khiếp sáng sớm đài đã hát dân ca, cải lương hay vọng cổ rồi à?’, ‘Trời đánh còn tránh miếng ăn nhé!’, ‘Ê, hình như có Giọng hát Việt rồi kìa!’… đủ để nhắc khéo mẹ và em thoát nạn.

Nói thế thôi nhưng đối với em, một người bố như thế là tất cả rồi. Bố chả bao giờ khiến em buồn hay khóc. Bố luôn là anh hùng giải cứu em khỏi những trận lôi đình của mẹ, giúp em yêu Toán như xưa, giúp em đi học đúng giờ…”.

Bài viết này đã được cô giáo cho điểm tuyệt đối. Sau khi được chia sẻ, bài viết đã gây xôn xao mạng xã hội. Hầu hết mọi người đều khen ngợi tài năng của cô bé và ngưỡng mộ hạnh phúc của gia đình em.

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