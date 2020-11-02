Trước nay việc dự đám cưới người yêu cũ luôn là một trong những chủ đề hot trên mạng xã hội. Có không ít câu chuyện dở khóc dở cười liên quan đến vấn đề này. Mới đây nhất, cộng đồng mạng lại được dịp “mở mang tầm mắt” về hành động của một chàng trai ngay trong đám cưới người yêu cũ. Theo nội dung đoạn clip đang gây bão mạng xã hội, chàng trai này mở những bức ảnh thân mật cùng người yêu cũ để xem lại, sau đó tiếp tục gọi tên cô dâu giữa đám cưới.

Chàng trai mở những hình ảnh thân mật cũ với cô dâu ngay tại đám cưới...

... hành động kém duyên này bị dân mạng 'ném đá' tới tấp - Ảnh: Internet

Nghe tiếng gọi, cô dâu quay lại nở nụ cười tươi với chàng trai. Thế nhưng, cô gái đâu biết rằng bản thân vừa bị anh chàng quay clip với nội dung chẳng mấy hay ho. Điều khiến mọi người càng bức xúc hơn là hành động kém duyên này được thực hiện ngay trong ngày vui của cô dâu.