Hậu chia tay, chàng trai cố tình đem ảnh hôn hít năm xưa đến đám cưới bạn gái cũ ‘cà khịa’ khiến dân tình bức xúc

Xã hội 02/11/2020 15:36

Sau khi chia tay, chàng trai vẫn đến dự đám cưới người yêu cũ. Tuy nhiên, thay vì chúc phúc, anh chàng lại dùng ảnh thân thiết khi còn ngọt ngào để “cà khịa” cô dâu.

Trước nay việc dự đám cưới người yêu cũ luôn là một trong những chủ đề hot trên mạng xã hội. Có không ít câu chuyện dở khóc dở cười liên quan đến vấn đề này. Mới đây nhất, cộng đồng mạng lại được dịp “mở mang tầm mắt” về hành động của một chàng trai ngay trong đám cưới người yêu cũ. Theo nội dung đoạn clip đang gây bão mạng xã hội, chàng trai này mở những bức ảnh thân mật cùng người yêu cũ để xem lại, sau đó tiếp tục gọi tên cô dâu giữa đám cưới. 

Hậu chia tay, chàng trai cố tình đem ảnh hôn hít năm xưa đến đám cưới bạn gái cũ ‘cà khịa’ khiến dân tình bức xúc - Ảnh 1
Chàng trai mở những hình ảnh thân mật cũ với cô dâu ngay tại đám cưới...
Hậu chia tay, chàng trai cố tình đem ảnh hôn hít năm xưa đến đám cưới bạn gái cũ ‘cà khịa’ khiến dân tình bức xúc - Ảnh 2
... hành động kém duyên này bị dân mạng 'ném đá' tới tấp - Ảnh: Internet

Nghe tiếng gọi, cô dâu quay lại nở nụ cười tươi với chàng trai. Thế nhưng, cô gái đâu biết rằng bản thân vừa bị anh chàng quay clip với nội dung chẳng mấy hay ho. Điều khiến mọi người càng bức xúc hơn là hành động kém duyên này được thực hiện ngay trong ngày vui của cô dâu. 

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip trên đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được mọi người bàn tán xôn xao. Ai nấy đều bức xúc trước hành vi của chàng trai.

Hậu chia tay, chàng trai cố tình đem ảnh hôn hít năm xưa đến đám cưới bạn gái cũ ‘cà khịa’ khiến dân tình bức xúc - Ảnh 3

Hậu chia tay, chàng trai cố tình đem ảnh hôn hít năm xưa đến đám cưới bạn gái cũ ‘cà khịa’ khiến dân tình bức xúc - Ảnh 4
Cô dâu không hay biết gì vẫn vui cười với bạn trai cũ - Ảnh: Internet

“Không hiểu nổi, là một người đàn ông mà có thể hành động được như vậy. Dù sao cũng là người từng thương, không còn tình thì cũng còn nghĩa. Trong khi đó mình thấy thái độ của cô dâu lại cực tốt luôn”, V.N bình luận.

“Cố tình đem ảnh thân mật đến đám cưới của người khác để khiêu khích thì cũng đủ hiểu lý do tại sao bạn gái chia tay để lấy người khác rồi", một cư dân mạng chia sẻ.

Dù chưa rõ thực hư nhưng câu chuyện vẫn đang được cộng đồng mạng nhiệt tình chia sẻ, bình luận với nhiều ý kiến trái chiều.

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Từ khóa:   gây bão mạng xã hội hành động kém duyên người yêu cũ

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