Người phụ nữ không rõ danh tính đã đánh nhau dữ dội với chồng tại nhà. Cặp đôi đập phá đồ đạc khiến hai con nhỏ (gồm một trai và một gái) sợ hãi.

Theo Dân Trí dẫn nguồn từ Toutiao News, đoạn video giám sát ghi lại cảnh người phụ nữ ném một chiếc bình vỡ thành nhiều mảnh. Sau đó, người đàn ông lật bàn, đẩy và đánh vợ. Bé gái nhanh chóng chạy đến chỗ em trai đang khóc, ôm cậu bé vào lòng. Người mẹ không giải thích lý do của cuộc ẩu đả, nhưng cô cho biết trước đó chồng đã đè mình xuống sàn nhà vệ sinh rồi bỏ đi. Bị khiêu khích, cô đuổi chồng vào phòng khách và ném bình hoa, khiến anh ta nổi cơn thịnh nộ.

Dù hai đứa trẻ rất sợ hãi trước bạo lực gia đình, người cha vẫn không dừng tay, mà tiếp tục hành hung mẹ chúng. Cuối cùng, người phụ nữ cố gắng thoát ra và quay sang ôm con. Sau khi cuộc cãi vã kết thúc, cô cho con trai uống nước. Đứng phía sau mẹ, bé gái bỗng nói: "Mẹ ơi, chúng ta không còn là gia đình nữa. Mẹ hãy ly hôn bố đi".

Người mẹ ngẩng đầu nhìn con gái, không đáp lời. Cô nói rằng chăm sóc tốt cho con cái là điều quan trọng nhất đối với bản thân lúc này. Đoạn video thu hút gần 3 triệu lượt xem, trở thành câu chuyện đau lòng về bạo lực gia đình ở Trung Quốc. Hình ảnh bố mẹ đánh nhau khiến các con hoảng loạn - Ảnh: Toutiao News Dẫn tin từ báo Nhân Dân, nếu trong gia đình có bất hòa, xảy ra bạo hành giữa người lớn, trẻ em cũng phải chịu những tổn thương nặng nề về tinh thần. Hành vi bạo hành trong cách cư xử của bố mẹ cũng gây tác hại to lớn, làm tổn thương tâm thần, suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em, gây cho các em sự sang chấn rất nặng về tinh thần dai dẳng và khó chữa lành, dẫn đến những hệ lụy khôn lường (bị bỏ rơi, thất học, tệ nạn xã hội…). Bạo lực gia đình ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý trẻ nhỏ - Ảnh minh họa: Internet Trong một nghiên cứu về tình trạng gia tăng tội phạm ở người chưa thành niên công bố trước đây, PGS-TSKH Trịnh Thị Kim Ngọc (Viện Nghiên cứu con người, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã chỉ ra một trong những nguyên nhân xuất phát từ gia đình, là do “trong các gia đình thường xuyên xảy ra tình trạng bạo lực giữa các thành viên, bản thân người chưa thành niên đã phải chịu sự thiệt thòi, mất mát như không được chăm sóc, giáo dục chu đáo ngay từ nhỏ. Thậm chí họ cũng từng là nạn nhân của các hành vi bạo lực gia đình”.

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