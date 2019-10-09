Chú rể ngậm đèn pin chui vào soi dưới váy cô dâu khiến khách mời và cư dân mạng choáng váng

Ngay trong đám cưới, trước mặt hàng loạt khách mời, chú rể đã ngậm đèn pin chui dưới váy cô dâu. Hình ảnh phản cảm này nhanh chóng gây bão mạng xã hội.

Để đám cưới thêm tưng bừng, cô dâu chú rể thường tổ chức nhiều trò vui cho khách mời. Thế nhưng đôi khi những trò đùa quá lố này lại trở thành hành động khiếm nhã khiến khách mời không khỏi ngượng ngùng.

Mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh chú rể chui dưới váy cô dâu rồi dùng đèn pin soi khiến cộng đồng mạng xôn xao. Trong ảnh, cô dâu mặc chiếc váy cưới màu trắng ngồi trên ghế còn chú rể nằm ngửa trên sàn, chui đầu vào váy. Được biết chú rể làm nghề sửa xe nên đã chọn cách ngậm đèn pin soi vào váy cô dâu để góp vui trong đám cưới của mình. Ngay khi được chia sẻ, hình ảnh phản cảm này đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, được cư dân mạng bàn tán xôn xao.

Hành động khiếm nhã của cô dâu, chú rể nhanh chóng trở thành chủ đề gây bão mạng xã hội - Ảnh: Internet

“Anh ấy là thợ sửa xe nhưng cô dâu không phải là chiếc xe hơi. Không hiểu sao chú rể lại hành động như vậy được, nhìn phản cảm thật”, một cư dân mạng bình luận.

“Cặp đôi này đúng là không biết xấu hổ, nếu muốn làm những hành động này thì nên về phòng ngủ. Chưa thấy đám cưới nào mà cô dâu, chú rể lại lố quá mức thế này”, một người bức xúc vì hình ảnh phản cảm này.

“Chắc khách mời trong đám cưới cũng thấy hoang mang lắm. Nếu trong trường hợp đó, tôi sẽ chẳng biết làm gì. Chưa từng thấy đám cưới nào mà cô dâu, chú rể làm trò lố lăng như thế này”, một ý kiến phẫn nộ.

Được biết sự việc trên xảy ra tại một đám cưới ở Anh. Bức ảnh do một khách mời chụp lại và đăng lên mạng xã hội.

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