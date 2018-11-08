Choáng với cảnh nhà siêu giàu tổ chức đám cưới, bày bàn tiệc kéo dài hàng cây số

Cảnh tượng dãy bàn tiệc đỏ xếp dài cả khu phố khiến cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ về độ giàu có của gia đình cô dâu, chú rể.

Trong đoạn clip được cư dân mạng chia sẻ nhiều giờ qua, hàng nghìn bàn tiệc được xếp san sát khiến cả con đường như bị nhuộm kín bởi sắc đỏ. Khung cảnh hoành tráng này khiến những ai chứng kiến đều không khỏi choáng ngợp.

Bàn tiệc kéo dài hàng cây số khiến cư dân mạng choáng váng - Ảnh: Internet

Được biết, đám cưới khủng trên diễn ra ở Trung Quốc. Ai nấy đều xuýt xoa với sự giàu có của gia đình cô dâu chú rể. Nhiều ý kiến cho rằng, việc đặt hàng nghìn bàn tiệc kiểu này chứng tỏ gia thế của những người này "không phải dạng vừa đâu".

Bên cạnh đó, không ít người tỏ ra lo lắng cho sức khỏe cô dâu chú rể khi phải mời rượu hết số khách tham dự trong bữa tiệc. Số khác lại ngưỡng mộ về độ chịu chơi của gia đình hai bên.

Trước đó, một đám cưới tại Trung Quốc vào 2016 đã đặt bàn tiệc kín cả 3 con đường - Ảnh: Internet

“Mình thắc mắc là khi muốn mời rượu cô dâu, chú rể chắc phải bắt taxi quá chứ đi bộ tới nơi chắc gãy chân", A.N hài hước.

“Quả thật không hổ danh là con nhà giàu, có mời hết cả họ nhà mình đi ăn chắc cũng không hết”, một cư dân mạng trầm trồ.

Ở Việt Nam, các đám cưới "khủng" không phải là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, quy mô hoành tráng như đám cưới này thì quả là chưa thấy.

Đám cưới gây choáng của chàng trai 20 và cụ bà 65 tuổi: Tình yêu thật sự hay kẻ đào mỏ chuyên nghiệp? Sau một thời gian tìm hiểu, chàng trai 20 tuổi đã quyết định tổ chức đám cưới với bà cụ 65 tuổi. Khi những bức ảnh đám cưới được đăng tải trên mạng xã hội, cư dân mạng đã đặt cho chàng trai trẻ này biệt danh “kẻ đào mỏ chuyên nghiệp”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/choang-voi-canh-nha-sieu-giau-to-chuc-dam-cuoi-bay-ban-tiec-keo-dai-hang-cay-so-303289.html