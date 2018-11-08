Choáng với cảnh nhà siêu giàu tổ chức đám cưới, bày bàn tiệc kéo dài hàng cây số

Thế giới 08/11/2018 11:55

Cảnh tượng dãy bàn tiệc đỏ xếp dài cả khu phố khiến cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ về độ giàu có của gia đình cô dâu, chú rể.

Trong đoạn clip được cư dân mạng chia sẻ nhiều giờ qua, hàng nghìn bàn tiệc được xếp san sát khiến cả con đường như bị nhuộm kín bởi sắc đỏ. Khung cảnh hoành tráng này khiến những ai chứng kiến đều không khỏi choáng ngợp.

Choáng với cảnh nhà siêu giàu tổ chức đám cưới, bày bàn tiệc kéo dài hàng cây số - Ảnh 1
Bàn tiệc kéo dài hàng cây số khiến cư dân mạng choáng váng - Ảnh: Internet

Được biết, đám cưới khủng trên diễn ra ở Trung Quốc. Ai nấy đều xuýt xoa với sự giàu có của gia đình cô dâu chú rể. Nhiều ý kiến cho rằng, việc đặt hàng nghìn bàn tiệc kiểu này chứng tỏ gia thế của những người này "không phải dạng vừa đâu".

Bên cạnh đó, không ít người tỏ ra lo lắng cho sức khỏe cô dâu chú rể khi phải mời rượu hết số khách tham dự trong bữa tiệc. Số khác lại ngưỡng mộ về độ chịu chơi của gia đình hai bên.

Choáng với cảnh nhà siêu giàu tổ chức đám cưới, bày bàn tiệc kéo dài hàng cây số - Ảnh 2
Trước đó, một đám cưới tại Trung Quốc vào 2016 đã đặt bàn tiệc kín cả 3 con đường - Ảnh: Internet

“Mình thắc mắc là khi muốn mời rượu cô dâu, chú rể chắc phải bắt taxi quá chứ đi bộ tới nơi chắc gãy chân", A.N hài hước.

“Quả thật không hổ danh là con nhà giàu, có mời hết cả họ nhà mình đi ăn chắc cũng không hết”, một cư dân mạng trầm trồ.

Ở Việt Nam, các đám cưới "khủng" không phải là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, quy mô hoành tráng như đám cưới này thì quả là chưa thấy.

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