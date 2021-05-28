Phát hiện nước từ căn phòng cho thuê rò rỉ xuống tầng dưới chủ nhà đã liên hệ với người thuê nhưng cô gái này không có nhà, chủ nhà đành mở cửa kiểm tra và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng.

Một đoạn video được một chủ nhà tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc đăng tải lên mạng và ngay lập tức gây một cơn địa chấn với cộng đồng mạng nước này. Rất nhiều bình luận của cư dân mạng đều cho rằng quá khủng khiếp. Khung cảnh trong đoạn clip không khác gì một đống rác, toàn bộ căn phòng ngập trong rác thải. Chủ nhà mở cửa kiểm tra và phát hiện cảnh tượng kinh hoàng Theo những gì được ghi lại, rác xuất hiện khắp nơi, rác khô, rác ướt, các loại túi ni lông và các loại rác sinh hoạt đều xuất hiện trong căn phòng này. Không chỉ vậy, toàn bộ giường ngủ cũng được bao vây bởi rác, mì ăn thừa và các túi đồ ăn vặt, côn trùng bay khắp nơi. Chiếc chăn vốn dĩ màu trắng nhưng bây giờ đã biến thành màu đen. Vậy mà cô gái xinh đẹp thuê căn phòng này vẫn có thể đắp mỗi ngày.

Chiếc chăn vốn màu trắng nhưng hiện tại đã chuyển sang màu đen Người chủ nhà cho biết vô cùng sốc khi nhìn căn phòng của mình ngập chìm trong rác thải. Căn phòng này đã được một cô gái xinh đẹp thuê được 7 tháng. Từ núi rác thải trong nhà có thể thấy được, từ khi thuê căn phòng này cô chưa từng đi vứt rác. Rác phát sinh hàng ngày, cô gái này đều trực tiếp ném xuống đất. Bát, đĩa ăn xong cũng để nguyên, không biết bao nhiêu lâu rồi chưa được rửa. Khi quay đến phòng tắm, một cảnh tượng kinh hoàng khiến nhiều người không thể chịu nổi. Cô gái thuê phòng vứt băng vệ sinh đã sử dụng trên mặt đất khiến mùi của căn phòng vô cùng nồng nặc.

Toàn bộ căn phòng ngập chìm trong rác thải, túi ni lông, đồ ăn thừa, hộp nhựa... Băng vệ sinh dùng rồi cô gái này cũng vứt luôn dưới sàn nhà vệ sinh Chủ nhà cho biết, thuê căn phòng này là một cô gái rất xinh đẹp, đã vào ở được 7 tháng. Do phát hiện nhà bị rò rỉ nước, chủ nhà đã gọi điện cho người thuê phòng nhưng cô gái này nói rằng mình không có nhà. Vì có chìa khóa dự phòng nên chủ nhà đã mở cửa kiểm tra và sốc nặng với cảnh tượng mình đang chứng kiến. Căn phòng này được một cô gái xinh đẹp thuê 7 tháng trước, vậy nhưng có lẽ từ khi thuê nhà cô gái này chưa một lần đi vứt rác Trong quá trình kiểm tra phòng, chủ nhà phát hiện cô gái thuê phòng trốn trong tủ quần áo. Thì ra cô gái này sợ chủ nhà phát hiện mình ở bẩn nên đã trốn không dám gặp chủ nhà. Ngay sau đó chủ nhà đã chấm dứt hợp đồng với cô gái này và phải thuê vài người để dọn dẹp sạch sẽ căn phòng.

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