Sau khi bị lừa gần 800 triệu, cô gái xinh đẹp quyết định hẹn hò trực tuyến với kẻ lừa đảo 8 tháng để tìm cơ hội báo thù

Thế giới 25/05/2021 15:08

Cô gái trẻ tìm cách hẹn hò trực tuyến với kẻ lừa đảo gần 800 triệu trong suốt 8 tháng để tìm thời cơ ‘tóm gọn’ hắn.

Theo Sina, mới đây, cảnh sát Thường Thục, Giang Tô đã bắt giữ thành công một nghi phạm lừa đảo trực tuyến tại ga Thường Thục. Người bị hại là cô Vương đã đóng một vai trò quan trọng trong việc phá án lần này. Sự việc đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.

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 Sau khi bị lừa số tiền lớn, cô Vương cố gắng liên lạc với nghi phạm và đã hẹn hò trực tuyến với hắn suốt 8 tháng trời - Ảnh minh họa: Internet

Cảnh sát cho biết, trung tuần tháng 9/2020, cô Vương đã bị lừa đảo trực tuyến. Trong khoảng thời gian hơn một tháng, cô Vương bị mất số tiền hơn 220.000 nhân dân tệ (khoảng 790 triệu đồng). Sau khi cô Vương báo sự việc này với cảnh sát, cô gái trẻ vẫn không cam tâm, cô cố gắng thường xuyên liên lạc với nghi phạm qua Wechat và các nền tảng khác.

Để có được sự tin tưởng của nghi phạm, cô Vương đã bắt đầu hẹn hò trực tuyến với người đàn ông này suốt 8 tháng. Vào cuối tháng 4/2021, nghi phạm đã đề nghị với cô Vương là muốn hai người gặp mặt ở Thường Thục. Sau khi biết chính xác tình hình, cô Vương một lần nữa báo cảnh sát.

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 Vì cô Vương quá xinh đẹp nên tên lừa đảo họ Ngô đã dễ dàng 'cắn câu' - Ảnh minh họa: Internet
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 Với sự thông minh của mình, cô Vương đã phối hợp với cảnh sát tóm gọn kẻ lừa đảo

Hóa ra, nghi phạm này họ Ngô, chuyên lừa đảo viễn thông ở khu vực Đông Nam Á. Sau khi lừa đảo số tiền của cô Vương thành công, anh ta thấy cô Vương xinh đẹp nên đã không nỡ xóa cô Vương ra khỏi danh bạ.

Vào khoảng 7 giờ tối ngày 15/5, với sự hỗ trợ của cô Vương, cảnh sát đã bắt được nghi phạm họ Ngô tại nhà ga Thường Thục. Sau khi kiểm tra sơ bộ, nghi phạm họ Ngô đã thừa nhận mọi chuyện mình làm. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cảnh sát tiếp tục điều tra.

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Từ khóa:   lừa đảo viễn thông lừa đảo trực tuyến phá án

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