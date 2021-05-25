Chú rể, bạn bè và người thân bên phía nhà trai khuyên nhủ cô dâu, có chuyện gì cũng nên tổ chức hôn lễ xong rồi hai người từ từ nói chuyện với nhau. Vậy nhưng cô dâu vẫn nhất quyết không chịu lên xe hoa . Khi đó nhiều người mới biết được vấn đề chính của cặp đôi này đó chính là tiền sính lễ .

Gần đây một đám cưới được tổ chức ở Thượng Hải, Trung Quốc nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng nước này. Vào đúng ngày cưới, khi chú rể đến đón dâu nhưng cô dâu xinh đẹp nhất định không chịu lên xe. Nguyên nhân sâu xa của sự việc này khiến nhiều người vô cùng lo lắng cho cuộc hôn nhân của đôi trẻ.

Thì ra trước khi kết hôn, chú rể đã đưa 300.000 tệ (khoảng 1 tỷ đồng) tiền sính lễ cho nhà gái. Vậy nhưng khi chú rể đến đón dâu, cô dâu lại muốn phía nhà trai đưa thêm 200.000 tệ (khoảng hơn 700 triệu đồng) để hiếu kính bố mẹ. Cô dâu cho rằng, sau khi lấy chồng sẽ rời xa bố mẹ đẻ, 300.000 tệ sính lễ trước đó không phải là tiền báo hiếu cho bố mẹ. Chú rể cần phải đưa cho bố mẹ vợ 200.000 tệ nữa, cô dâu mới đồng ý lên xe và tổ chức đám cưới với chú rể.

Ngoài tiền sính lễ 300.000 tệ, cô dâu muốn chú rể đưa thêm cho bố mẹ mình 200.000 tệ tiền dưỡng già

Trước những chỉ trích của những người chứng kiến, cô dâu cho biết thêm, sau khi đưa 300.000 tệ tiền sính lễ, cô đã đề nghị chú rể đưa thêm cho bố mẹ cô 200.000 tệ tiền dưỡng già. Điều đáng nói là phía nhà trai đều đã đồng ý, để lo cho hôn lễ này, phía nhà trai cũng tiêu rất nhiều tiền để trang trí nhà cửa. Hiện tại, do áp lực kinh tế khá lớn nên sẽ đưa trước cho bố mẹ cô dâu số tiền 128.000 tệ (khoảng 460 triệu đồng), phần còn lại sau khi kết hôn sẽ từ từ bù đắp cho bố mẹ vợ. Như vậy gia đình cô gái đã đồng ý tổ chức đám cưới.

Vậy nhưng trong ngày cưới chủ rể chỉ mang thẻ ngân hàng mà không chịu cung cấp mật khẩu

Đến ngày đón dâu, chú rể không mang theo tiền mặt mà đưa cho bố mẹ một chiếc thẻ ngân hàng. Chú rể nói rằng trong thẻ có 128.000 tệ, đợi tổ chức xong hôn lễ đến ngày thứ 2 sẽ cho bố mẹ vợ biết mật khẩu. Vậy nhưng bố mẹ của cô dâu sợ chú rể lấy thẻ ngân hàng không có tiền để lừa mình nên đã yêu cầu chú rể cho xem số dư trong tài thẻ đó, mật khẩu đến ngày hôm sau đưa cũng không sao.

Vậy nhưng chú rể nhất quyết không cho bố mẹ vợ xem số dư trong thẻ ngân hàng. Cuối cùng, chú rể thấy vô cùng mất mặt đã cởi bỏ hôn phục, giận dữ đạp cửa bỏ đi. Chỉ còn lại cô dâu và gia đình nhà gái trong hôn lễ nhiều thị phi này.