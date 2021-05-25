Đúng ngày kết hôn, cô dâu muốn chú rể chi 700 triệu hiếu kính bố mẹ, hành động tiếp theo của chú rể, cô dâu và gia đình nhà gái khiến những người chứng kiến chết lặng

Thế giới 25/05/2021 11:10

Ngoài tiền sính lễ, cô dâu muốn chú rể đưa thêm cho bố mẹ 700 triệu tiền dưỡng già, chẳng ai ngờ đến hành động của chú rể.

Gần đây một đám cưới được tổ chức ở Thượng Hải, Trung Quốc nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng nước này. Vào đúng ngày cưới, khi chú rể đến đón dâu nhưng cô dâu xinh đẹp nhất định không chịu lên xe. Nguyên nhân sâu xa của sự việc này khiến nhiều người vô cùng lo lắng cho cuộc hôn nhân của đôi trẻ.

co dau 1
 Đúng vào ngày kết hôn, cô dâu không chịu lên xe hoa cùng chú rể - Ảnh minh họa: Internet

Chú rể, bạn bè và người thân bên phía nhà trai khuyên nhủ cô dâu, có chuyện gì cũng nên tổ chức hôn lễ xong rồi hai người từ từ nói chuyện với nhau. Vậy nhưng cô dâu vẫn nhất quyết không chịu lên xe hoa. Khi đó nhiều người mới biết được vấn đề chính của cặp đôi này đó chính là tiền sính lễ.

Thì ra trước khi kết hôn, chú rể đã đưa 300.000 tệ (khoảng 1 tỷ đồng) tiền sính lễ cho nhà gái. Vậy nhưng khi chú rể đến đón dâu, cô dâu lại muốn phía nhà trai đưa thêm 200.000 tệ (khoảng hơn 700 triệu đồng) để hiếu kính bố mẹ. Cô dâu cho rằng, sau khi lấy chồng sẽ rời xa bố mẹ đẻ, 300.000 tệ sính lễ trước đó không phải là tiền báo hiếu cho bố mẹ. Chú rể cần phải đưa cho bố mẹ vợ 200.000 tệ nữa, cô dâu mới đồng ý lên xe và tổ chức đám cưới với chú rể.

co dau 2co dau 3

co dau 4
 Ngoài tiền sính lễ 300.000 tệ, cô dâu muốn chú rể đưa thêm cho bố mẹ mình 200.000 tệ tiền dưỡng già

Trước những chỉ trích của những người chứng kiến, cô dâu cho biết thêm, sau khi đưa 300.000 tệ tiền sính lễ, cô đã đề nghị chú rể đưa thêm cho bố mẹ cô 200.000 tệ tiền dưỡng già. Điều đáng nói là phía nhà trai đều đã đồng ý, để lo cho hôn lễ này, phía nhà trai cũng tiêu rất nhiều tiền để trang trí nhà cửa. Hiện tại, do áp lực kinh tế khá lớn nên sẽ đưa trước cho bố mẹ cô dâu số tiền 128.000 tệ (khoảng 460 triệu đồng), phần còn lại sau khi kết hôn sẽ từ từ bù đắp cho bố mẹ vợ. Như vậy gia đình cô gái đã đồng ý tổ chức đám cưới.

co dau 5
 Vậy nhưng trong ngày cưới chủ rể chỉ mang thẻ ngân hàng mà không chịu cung cấp mật khẩu

Đến ngày đón dâu, chú rể không mang theo tiền mặt mà đưa cho bố mẹ một chiếc thẻ ngân hàng. Chú rể nói rằng trong thẻ có 128.000 tệ, đợi tổ chức xong hôn lễ đến ngày thứ 2 sẽ cho bố mẹ vợ biết mật khẩu. Vậy nhưng bố mẹ của cô dâu sợ chú rể lấy thẻ ngân hàng không có tiền để lừa mình nên đã yêu cầu chú rể cho xem số dư trong tài thẻ đó, mật khẩu đến ngày hôm sau đưa cũng không sao.

Vậy nhưng chú rể nhất quyết không cho bố mẹ vợ xem số dư trong thẻ ngân hàng. Cuối cùng, chú rể thấy vô cùng mất mặt đã cởi bỏ hôn phục, giận dữ đạp cửa bỏ đi. Chỉ còn lại cô dâu và gia đình nhà gái trong hôn lễ nhiều thị phi này.

Bức thư đẫm nước mắt của bé gái 9 tuổi tìm kiếm chiếc điện thoại của người mẹ qua đời vì COVID-19

Bức thư đẫm nước mắt của bé gái 9 tuổi tìm kiếm chiếc điện thoại của người mẹ qua đời vì COVID-19

Sau khi người mẹ qua đời vì COVID-19, bé gái 9 tuổi Hrithiksha đã viết một bức thư tìm kiếm chiếc điện thoại của mẹ mình làm dậy sóng dư luận Ấn Độ.

Xem thêm
Từ khóa:   lên xe hoa thẻ ngân hàng tiền sính lễ

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 1 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 33 phút trước
Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Cay đắng sau những xấp tiền 10 triệu người chồng tự tay đưa cho vợ mỗi lần gần gũi

Tâm sự gia đình 6 giờ 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích