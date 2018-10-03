Chỉ vì quấy khóc, bé trai bị bảo mẫu nhét ớt vào miệng dẫn đến tử vong

Thế giới 03/10/2018 15:35

Vì bị bệnh nên bé trai liên tục quấy khóc khiến bảo mẫu vô cùng tức giận, dùng ớt xanh nhét vào miệng khiến cậu bé tử vong.

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào ngày 13 tháng 6 vừa qua tại Malaysia. Vào thời điểm xảy ra sự việc, cậu bé Muhammad Afif Kamarol Azli (2 tuổi rưỡi) đang bị bệnh nên không ngừng rên rỉ, quấy khóc khiến bảo mẫu vô cùng tức giận.

Để cậu bé ngừng khóc, bảo mẫu Asmarani Ghazali (39 tuổi) đã lấy ớt xanh trong tủ lạnh, bẻ ra rồi nhét vào miệng nạn nhân. Khi nhận thấy bé bị khó thở, cô ta đã cùng chồng con đưa cậu bé đến phòng khám. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi. Sau đó, người này đã bị cảnh sát bắt giữ.

Chỉ vì quấy khóc, bé trai bị bảo mẫu nhét ớt vào miệng dẫn đến tử vong - Ảnh 1
Azil cùng anh trai 5 tuổi được cha mẹ gửi cho cô bảo mẫu này giữ 2 năm qua - Ảnh: Ohmychannel

Trong phiên tòa vào ngày 28/9, Asmarani đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. 

Trước đó, các công tố viên đã yêu cầu tòa án tuyên phạt Asmarani 10 đến 15 năm tù giam vì tính chất nghiêm trọng của hành vi này.

Phía luật sư bào chữa của Asmarani cho rằng bị cáo không biết rằng cậu bé đã nuốt ớt. Đây chỉ là vụ tai nạn và bị cáo đã thực sự hối hận. Luật sư xin tòa giảm mức án cho Asmarani vì đang phải nuôi con nhỏ và có công chăm sóc cậu bé suốt hai năm qua.

Sau khi xem xét, tòa án đã tuyên phạt 18 tháng tù giam. Điều này khiến gia đình nạn nhân vô cùng bức xúc.

Chỉ vì quấy khóc, bé trai bị bảo mẫu nhét ớt vào miệng dẫn đến tử vong - Ảnh 2
Người phụ nữ bị tuyên phạt 18 tháng tù giam - Ảnh: Ohmychannel

 “Hạnh phúc của gia đình chúng tôi đã bị tan vỡ bởi người phụ nữ này. Con trai tôi chết vì bị ngược đãi một cách cố ý chứ không phải vì cô ta cẩu thả”, người mẹ trẻ đau đớn nói. Chị cho rằng bản án này thật bất công với con của mình.

Được biết, trước khi sự việc xảy ra, cậu bé đã nhiều lần nói với mẹ không muốn đến nhà của bảo mẫu. Chồng chị cũng từng khuyên nên tìm một người giữ trẻ khác.

Không chỉ gia đình nạn nhân mà nhiều người khác cũng vô cùng bức xúc và phẫn nộ trước phán quyết này của tòa án.

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