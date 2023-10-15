'Chê' cô gái ăn 48 con hàu trong buổi hẹn hò, chàng trai vờ đi WC rồi 'biến mất', bỏ lại người đẹp cùng hóa đơn hơn 5 triệu đồng ở nhà hàng

Thế giới 15/10/2023 09:43

Thông tin bữa ăn hẹn hò bị 'bỏ rơi' với hóa đơn tiền triệu được cô gái chia sẻ lên mạng xã hội.

Một cô gái ở Atlanta đã bị chế giễu trên mạng xã hội sau khi đăng tải một video TikTok về cảnh cô đang ăn hết 48 con hàu kèm theo tiếng húp xì xụp và sau đó là ăn món bánh cua và món khai vị khoai tây đỏ khi đang hẹn hò với một chàng trai. 

“Khi đĩa thứ tư xuất hiện, anh ấy nhìn tôi như phát điên". 

“Tại sao anh ấy lại nói rằng mình đi vệ sinh và rồi không quay lại? Tôi kiểu như cứ chờ thêm, 10 phút, 20 phút và đã 30 phút rồi", cô gái chia sẻ trên video TikTok. 

'Chê' cô gái ăn 48 con hàu trong buổi hẹn hò, chàng trai vờ đi WC rồi 'biến mất', bỏ lại người đẹp cùng hóa đơn hơn 5 triệu đồng ở nhà hàng - Ảnh 1
Một phụ nữ ở Atlanta đã bị chế giễu trên mạng xã hội sau khi ăn rất nhiều hàu vào một buổi hẹn hò vốn chỉ dự định uống nước

Chàng trai trong video thì được cho là chỉ uống một ly nước và ngồi nhìn cô gái ăn hết món này đến món khác.

Chàng trai được cho là đã xin phép đi vệ sinh trước khi bữa ăn kết thúc và sau đó rời khỏi điểm hẹn, để lại cho cô gái với hóa đơn trị giá 184 USD (gần 5 triệu đồng).

Vụ việc được đề cập xảy ra tại nhà hàng Fontaine's Oyster House và các nhân viên thừa nhận là rất ngạc nhiên khi thấy cô gái ăn quá nhiều hàu. 

Trong video TikTok lan truyền, cô gái cũng đưa ra bằng chứng ảnh chụp màn hình mà cô khẳng định là tin nhắn giữa cô và chàng trai khi cô than vãn rằng anh chàng sẽ không trả chi phí bữa ăn.

“Tôi chỉ mời đưa em đi uống nước và em đã gọi tất cả đồ ăn đó”, anh chàng hẹn hò của cô gái viết trong tin nhắn.

'Chê' cô gái ăn 48 con hàu trong buổi hẹn hò, chàng trai vờ đi WC rồi 'biến mất', bỏ lại người đẹp cùng hóa đơn hơn 5 triệu đồng ở nhà hàng - Ảnh 2
Chàng trai hẹn hò với cô gái được cho là chỉ nghĩ rằng họ sẽ đi uống nước

Đoạn video cô gái quay cảnh mình đang ăn hàng chục con sò cũng thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng:

“Tôi rất vui vì anh ấy đã rời đi... ngồi đối diện với bạn hoàn toàn là một cảnh tượng khủng khiếp", một người bình luận về video của cô gái. 

“Bạn đang khiến đối phương trả quá nhiều tiền và anh ta chỉ muốn trốn thoát”, một tài khoản bình luận. 

"Chỉ riêng việc húp xì xụp thôi cũng có thể khiến tôi bỏ đi”, một người khác bình luận. 

Những người khác tiếp tục bảo vệ người đàn ông trong phần bình luận của video, một tài khoản chia sẻ: “Anh ấy thực sự đã đề nghị rằng 'chúng ta có thể gặp nhau để đi uống nước không', sau đó trong buổi hẹn hò bạn lại ăn rất nhiều đồ ăn". 

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