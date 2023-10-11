Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

Dẫn tin từ TTXVN, ngày 11/10, Cơ quan dịch vụ khẩn cấp vùng Galicia, Tây Ban Nha cho biết hỏa hoạn đã xảy ra tại một tòa chung cư ở thành phố duyên hải Vigo vào đêm 10/10, khiến ít nhất 4 trẻ nhỏ thiệt mạng.

Nhà chức trách cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra tại thành phố miền Tây Bắc của Tây Ban Nha trên còn khiến 8 người khác bị thương. Những người này đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện khác nhau.

Lực lượng cứu hỏa đã phải nỗ lực trong nhiều giờ để khống chế ngọn lửa. Hiện, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

Ảnh minh họa: TTXVN

Cũng trong những ngày đầu tháng 10, tại Tây Ban Nha cũng ghi nhận vụ cháy kinh hoàng khiến 13 người thiệt mạng.

Cụ thể, theo thông tin từ VnExpress, đám cháy bùng phát ở hộp đêm Teatre, còn gọi là Fonda Milagros, ở thành phố Murcia, đông nam Tây Ban Nha, lúc 6h ngày 1/10/2023 (theo giờ địa phương). Lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường vào khoảng 7h và ngọn lửa được dập tắt sau đó một tiếng.

Thị trưởng Murcia Jose Ballesta nói rằng đám cháy "rất nghiêm trọng và các thi thể đang được đưa ra ngoài". Ông cho hay nhiều người còn mất tích dưới đống đổ nát và nỗ lực cứu hộ gặp nhiều khó khăn do nguy cơ tòa nhà hai tầng bị đổ sập.

Quán bar bị cháy hôm 1/10 - Ảnh: AFP

Cơ quan khẩn cấp địa phương nói rằng ít nhất 13 người đã chết.

Diego Seral, quan chức Cảnh sát Quốc gia Tây Ban Nha, cho biết Fonda Milagros là một trong ba hộp đêm nằm liền kề nhau và là địa điểm chịu ảnh hưởng nặng nhất trong đám cháy. Mái nhà đã sập hoàn toàn, khiến giới chức chưa thể xác định địa điểm ngọn lửa bùng phát.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-lon-tai-chung-cu-khien-4-tre-nho-tu-vong-thuong-tam-8-nguoi-khac-van-ang-cap-cuu-khan-623353.html