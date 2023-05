Bức ảnh ông nội vào bệnh viện chăm cháu nhưng lại "chiếm giường" ngủ ngon lành nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Do công việc bận rộn nên nhiều cặp vợ chồng thường nhờ ông bà chăm sóc con giúp mình. Điều này giúp gắn kết tình cảm gia đình, giảm gánh nặng kinh tế và an toàn hơn nhiều so với việc gửi con đi nhà trẻ. Tuy nhiên, ông bà chăm cháu cũng có nhiều bất cập như người già đôi khi không cập nhật được những kiến thức nuôi dạy con khoa học, trẻ được nuông chiều quá đà sẽ dẫn đến không nghe lời bố mẹ. Và điều quan trọng nhất, ông bà đã lớn tuổi nên có thể sẽ không đủ sức khỏe để theo sát, chăm sóc cháu cả ngày.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện của một gia đình ở Trung Quốc. Do công việc bận rộn nên hai vợ chồng thường gửi con cho ông bà. Gần đây, đứa trẻ bị bệnh phải nằm bệnh viện, mọi việc chăm sóc cũng do ông bà đảm nhận.

Cho đến một ngày mẹ đứa trẻ vào viện thăm con sau giờ làm. Cô hoàn toàn ngây người khi chứng kiến ông nội bé đang đánh một giấc ngon lành trên giường bệnh, còn con trai thì đang ngồi trên ghế, tay vẫn cắm kim truyền nước. Người mẹ quyết định chụp lại cảnh tượng dở khóc dở cười và chia sẻ lên mạng xã hội.

Vào bệnh viện chăm cháu nhưng ông nội nằm ngủ ngon lành - Ảnh: Sohu

Bức ảnh thu hút sự chú ý của nhiều người và nhận được nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số bình luận cho rằng ông nội có vẻ khá vô tâm, số khác lại nghĩ một khoảnh khắc nhỏ không nói lên được toàn bộ câu chuyện.

"Ông nội vô lo vô nghĩ phết nhỉ"; "Không hiểu luôn á, cháu đang bị bệnh phải truyền nước mà ông vẫn an tâm ngủ cho được"; "Cạn lời thật"; "Có thể ông mệt quá nên chợp mắt xíu thôi. Chăm người bệnh đâu có dễ"; "Ông chăm cháu nhiều ngày mệt mỏi rồi, ngủ xíu thì cũng đâu có sao"; "Có lẽ đứa bé không bị bệnh gì quá nặng, có thể ngồi được nên ông mới làm thế"; "Ông bà chăm cháu cho là tốt lắm rồi. Ông cũng phải tỉnh táo thì mới lo cho cháu được chứ"..., dân mạng bình luận.

