Do không để ý cậu con trai đang nằm ngủ ở ghế sau, người bố đã khóa cửa xe và đến nơi làm việc. Sau nhiều giờ, cậu bé 5 tuổi đã tử vong thương tâm trong xe ô tô.

Một bài viết trên Newsflash đưa tin, hôm 8/6, một cậu bé 5 tuổi tử vong sau khi bị bố "bỏ quên” để lại em trong xe ô tô lúc trời nóng. Vụ việc diễn ra tại thành phố Knin của Croatia.

Theo đó, người đàn ông, vợ và con trai 5 tuổi của họ rời nhà bằng ô tô vào buổi sáng (giờ địa phương). Người bố là một quân nhân đưa vợ đến nơi làm việc. Sau đó ông lái xe đi tiếp nhưng đãng trí quên đưa cậu con trai đang ngủ ở ghế sau của xe tới trường.

Cậu bé ở trong xe nhiều giờ đồng hồ dẫn đến cái chết thương tâm - Ảnh: Newsflash

Người đàn ông sau đó đã đậu xe trên một con phố, khóa xe và đi đến doanh trại. Nhiệt độ vào thời điểm xe đỗ đạt khoảng 28 độ trong bóng râm vào ban ngày.

Không biết cậu bé có tỉnh dậy và kêu cứu hay cậu đã ngất đi trong giấc ngủ vì quá nóng. Nhưng công trường ồn ào gần bãi đậu xe có thể đã khiến những tiếng kêu cứu của cậu bé không được ai nghe thấy. Chiếc xe cũng có cửa sổ tối màu, vì vậy có thể những người qua đường đã không kịp nhận ra có cậu bé bên trong.

Sự vắng mặt của cậu bé chỉ được chú ý khi mẹ cậu đến đón cậu từ trường vào khoảng 3h chiều. Cô gọi cho chồng thì anh mới hoảng hốt quay lại xe để kiểm tra và đã phát hiện con trai mình ngất xỉu bên trong. Người bố cố gắng sơ cứu đứa trẻ nhưng không thành công. Các dịch vụ cấp cứu đến hiện trường khoảng 4h chiều và xác nhận cậu bé đã chết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cau-be-5-tuoi-chet-tham-vi-bi-bo-bo-quen-tren-xe-o-to-giua-thoi-tiet-nang-nong-408682.html