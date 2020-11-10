Cậu bé 12 tuổi xông vào bóp cổ mẹ giữa quán ăn, hành động ngay sau đó của bà mẹ bị chỉ trích

Bị mắng mỏ, cậu bé 12 tuổi lao vào bóp cổ mẹ khiến người xung quanh phẫn nộ. Hành động ngay sau đó của bà mẹ nhận về nhiều chỉ trích.

Bị mắng mỏ, cậu bé 12 tuổi lao vào bóp cổ mẹ khiến người xung quanh phẫn nộ. Hành động ngay sau đó của bà mẹ nhận về nhiều chỉ trích.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai mẹ con xô xát trong nhà hàng thu hút sự chú ý của mọi người.

Theo Sohu, sự việc xảy ra ở Diêm Thành, Giang Tô, Trung Quốc. Hai mẹ con đến một nhà hàng ăn uống. Do người con trai làm hỏng đồ khiến bà mẹ phải đền tiền nên hai mẹ con đã xảy ra tranh cãi.

Bà mẹ liên tục mắng mỏ, khiển trách con trai 12 tuổi về lỗi lầm mà cậu nhóc gây ra. Nghe thấy mẹ mắng, cậu con trai không những không chịu nhận lỗi mà còn xông vào đánh mẹ.

Bị mẹ mắng, bé trai xông vào đánh mẹ - Ảnh: Sohu

Người mẹ đánh trả, sau đó hai mẹ con xô xát khiến người xung quanh ngán ngẩm - Ảnh: Sohu

Không chỉ đấm đá, cậu bé còn lấy tay bóp cổ mẹ. Người mẹ không nhịn được đã hét lên và đánh lại con. Màn xô xát tay đôi của hai mẹ con khiến nhiều người có mặt tại nhà hàng ngán ngẩm.

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận, chia sẻ. Ai nấy đều cho rằng hành động của cậu nhóc vô cùng đáng trách và phải uốn nắn lại ngay lập tức. Bên cạnh đó, bà mẹ cũng hành xử không đúng nơi công cộng.

"Mới 12 tuổi đã đánh trả, bóp cổ mẹ, sau này lớn lên không biết còn gây ra chuyện gì nữa"; "Trẻ đang ở độ tuổi nổi loạn, bị mắng chửi trước mặt người khác rất dễ phản kháng lại cha mẹ"; "Cả hai mẹ con đều chẳng ra sao"; "Phải dạy dỗ lại thằng bé gấp thôi"; "Dùng bạo lực để giải quyết bạo lực thì không tốt chút nào"..., dân mạng bình luận.

Cô gái mặc kín như bưng nhưng chiếc quần bó chẹt lộ 'vùng tam giác' phản cảm khiến người xung quanh câm nín Cô gái ăn mặc phản cảm khi đi mua sắm khiến người xung quanh nóng mắt. Khi bị những người xung quanh chụp ảnh, cô nàng vẫn thản nhiên nghe điện thoại và rảo bước đầy tự tin.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cau-be-12-tuoi-xong-vao-bop-co-me-giua-quan-an-hanh-dong-ngay-sau-do-cua-ba-me-bi-chi-trich-386280.html