Cô gái mặc kín như bưng nhưng chiếc quần bó chẹt lộ 'vùng tam giác' phản cảm khiến người xung quanh câm nín

Cô gái ăn mặc phản cảm khi đi mua sắm khiến người xung quanh nóng mắt. Khi bị những người xung quanh chụp ảnh, cô nàng vẫn thản nhiên nghe điện thoại và rảo bước đầy tự tin.

Trên mạng xã hội từng chia sẻ nhiều hình ảnh các cô gái ăn mặc phản cảm khiến người xung quanh nóng mắt. Mỗi lần như vậy, dân mạng lại "ném đá" không thương tiếc và dành những lời chỉ trích nặng nề. Thế nhưng có vẻ một số người vẫn không biết rút kinh nghiệm, cố tình diện đồ kém duyên để thu hút sự chú ý.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh cô gái trẻ ăn mặc phản cảm giữa chốn đông người. Ban đầu, ai cũng nghĩ cô gái trẻ gương mặt sáng sủa, cao ráo mặc quần áo dài tay vô cùng lịch sự để đi mua sắm.

Cô gái mặc chiếc quần phản cảm đi mua sắm - Ảnh: Internet

Chiếc quần không thể bó hơn khiến cô lộ 'vùng tam giác' kém duyên - Ảnh: Internet

Thế nhưng khi nhìn kỹ mới thấy chiếc quần mà cô đang mặc không thể chấp nhận được. Chiếc quần có chất liệu da bóng không thể bó hơn được nữa khiến cô gái lộ "vùng tam giác" rõ mồn một trước mặt mọi người. Dù biết điều đó nhưng cô nàng vẫn rảo bước đầy tự tin, không quan tâm đến ánh mắt kỳ thị của mọi người. Thậm chí khi những người xung quanh chụp ảnh mình, cô nàng vẫn thản nhiên nghe điện thoại.

Ngay sau khi đăng tải, hình ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận chỉ trích: "Thông cảm đi, chắc nhà cô ấy không có gương nên không biết mình ra đường với bộ dạng thế nào"; "Không có não hả trời"; "Lạy luôn á!"; "Mình cũng không khắt khe trong chuyện ăn mặc nhưng cô gái này đúng là thiếu tôn trọng người xung quanh quá"...

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-gai-mac-kin-nhu-bung-nhung-chiec-quan-bo-chet-lo-vung-tam-giac-phan-cam-khien-nguoi-xung-quanh-cam-nin-386160.html