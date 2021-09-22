Theo chủ tài khoản đăng tải, cha mẹ của đứa trẻ đã nhốt con trong ôtô , đậu trên đường và khóa chặt cửa để đi chơi Trung thu. Khi cha mẹ quay lại, đứa trẻ đã rơi vào tình trạng nguy kịch vì thiếu không khí khi ở trong xe quá lâu.

Ngày 22/9, cán bộ Văn phòng huyện Thiệu Kinh xác nhận có sự việc trên xảy ra tại địa bàn. Cháu bé đã tử vong. Bác sĩ điều trị cho biết đứa trẻ đã không còn dấu hiệu sinh tồn khi được đưa tới cấp cứu.

Trong clip, bác sĩ đã nói chuyện với người mẹ rằng con của cô có rất ít hy vọng nhưng họ sẽ cố gắng hết sức.

Theo Tổ chức Khoa học Phát thanh Khẩn cấp Quốc gia Trung Quốc, trẻ em bị mắc kẹt trong ôtô có thể chết vì "say nóng", do sự rối loạn chức năng điều hòa thân nhiệt, tích tụ nhiệt quá mức trong cơ thể, dẫn đến ảnh hưởng thần kinh và thậm chí tử vong.

Đáng nói, đây không phải trường hợp đầu tiên trẻ nhỏ gặp nguy hiểm, thậm chí tử vong vì bị cha mẹ bỏ quên trong ôtô.

Trước đó, báo Kinh tế đô thị cũng đưa tin về trường hợp một bé gái gốc Việt chết thương tâm trong xe vì mẹ bỏ quên. Cụ thể, vụ việc xảy ra vào ngày 17/7/2019, bé Gabriella Gi-Ny Lương, còn có tên gọi khác là Ella, 11 tháng tuổi, đã bị người mẹ gốc Việt bỏ quên trong xe Lexus suốt 3 giờ dưới thời tiết oi bức, ngột ngạt khiến bé tử vong. Nguyên nhân cũng là do mẹ của bé là cô Katie quên gửi bé cho người giữ trẻ trước khi đến nơi làm việc.

Bé gái gốc Việt cùng mẹ bé - Ảnh: Kinh tế đô thị

Chỉ đến khi người giữ trẻ gọi điện thoại hỏi thì vợ chồng Katie mới biết mình đã bỏ quên em bé trong xe và vội vàng chạy ra ngoài bãi đậu cạnh tiệm móng tay để cứu con gái. Bé Ella được đưa đến Bệnh viện Nhi Alabama ngay lập tức, tuy nhiên, bé được xác định đã chết trước đó.

Qua những sự việc đau lòng, các chuyên gia khuyến cáo người lớn cần dạy cho trẻ nhỏ cách thoát thân trong trường hợp bị mắc kẹt trong xe. Một số xe có thể mở được từ phía trong khi bị khóa, hoặc thoát ra qua cốp xe. Nếu không may bị bỏ quên, các em có thể bật đèn báo hiệu nhấp nháy để thu hút sự chú ý của người đi đường hoặc nhân viên an ninh. Trẻ có thể bật còi xe liên tục để báo động mình đang gặp nguy hiểm, nhằm thu hút người khác tới cứu. Đồng thời, phụ huynh nên trang bị thêm búa hoặc vật dụng khác và hướng dẫn trẻ trực tiếp đập vỡ cửa kính trong trường hợp khẩn cấp.