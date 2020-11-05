Cặp đôi chú rể 78, cô dâu 17 lấy nhau được 22 ngày thì ly hôn, tình trạng cô dâu khiến ai cũng lo ngại

Thế giới 05/11/2020 13:58

Cách đây không lâu, chuyện tình cặp đôi đũa lệch cách nhau 61 tuổi gây xôn xao khắp các trang mạng. Tuy nhiên, chỉ sau 22 ngày đám cưới, cặp đôi đã ly hôn.

Cách đây không lâu, thông tin về đám cưới của cặp đôi đũa lệch chồng 78 tuổi, vợ chỉ mới 17 ở Subang, Tây Java (Indonesia) khiến cộng đồng mạng xôn xao. Thế nhưng, theo thông tin mới nhất của truyền thông địa phương, vào thứ Sáu tuần trước (30/10), cặp đôi đã ly hôn sau 22 ngày đám cưới.

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Cặp đôi đũa lệch cách nhau 61 tuổi ly hôn sau 22 ngày kết hôn - Ảnh: Internet

Theo đó, người đàn ông tên Abah Sarna và vợ là Novita đã đến tòa làm thủ tục ly hôn nhưng không đưa ra lý do chính đáng nào.

Liên quan đến vụ việc trên, chị gái của cô dâu cho biết gia đình rất sốc sau khi biết được thông tin trên. Người này cũng cho biết thêm, gia đình cô không có vấn đề gì với chú rể. Chính vì vậy chị cô dâu suy đoán rằng nguyên nhân đến từ ông Abah Sarna và gia đình ông ta. 

Cặp đôi chú rể 78, cô dâu 17 lấy nhau được 22 ngày thì ly hôn, tình trạng cô dâu khiến ai cũng lo ngại - Ảnh 2
Theo đó, người nhà chú rể cho rằng cô dâu đã lừa dối vì mang thai trước khi kết hôn - Ảnh: Internet

Người chị này còn cho biết thêm, hành động của người đàn ông 78 tuổi đã gây ảnh hưởng đến phẩm giá của gia đình và cô dâu. Sau khi ly hôn, Noni đã nhịn ăn suốt 1 ngày liền. May mắn là sau đó tình hình đã trở nên tốt hơn.

Trong khi đó, gia đình chú rể lại tuyên bố, cô dâu Noni đã lừa dối họ khi mang thai trước khi kết hôn. Tuy nhiên, phía cô dâu lại cho rằng đây chỉ là thông tin bịa đặt. Trước đó, cặp đôi này từng gây bão mạng xã hội khắp châu Á vì tuổi tác quá chênh lệch. Được biết khi kết hôn, chú rể đã gửi tặng cô dâu một chiếc xe máy và nhiều đồ dùng trong gia đình. 

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Đám cưới của cặp đôi đũa lệch cách nhau đến 53 tuổi khiến cộng đồng mạng xôn xao. Số sính lễ người chồng tặng vợ cũng gây chú ý không kém.

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Từ khóa:   Indonesia cặp đôi lệch tuổi cặp đôi ly hôn

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