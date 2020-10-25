Cô gái 18 tuổi lấy cụ ông 71, nhìn sính lễ chú rể tặng cô dâu mà choáng

Thế giới 25/10/2020 14:40

Đám cưới của cặp đôi đũa lệch cách nhau đến 53 tuổi khiến cộng đồng mạng xôn xao. Số sính lễ người chồng tặng vợ cũng gây chú ý không kém.

Trước nay, chuyện tình của các cặp đôi đũa lệch luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây nhất, báo chí Indonesia rầm rộ đưa tin về lễ cưới của một cụ ông 71 tuổi và cô gái kém 53 tuổi.

Được biết, chú rể có tên Abah Sarna, sống ở Majasari (Indonesia). Cô dâu tên Noni (18 tuổi), đến từ Bunut Pangsor. Cả hai thị trấn đều nằm tại huyện Subang, tỉnh Tây Java. Hình ảnh đám cưới được một người khách dự lễ cưới tên Ririn Priyanti đăng trên mạng xã hội.

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Đám cưới của cặp đôi đũa lệch gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trao đổi với truyền thông địa phương, một người bạn của đôi vợ chồng này cho biết ông Abah Sarna tặng vợ một chiếc xe máy PCX, tủ quần áo mới và hàng loạt đồ gia dụng. Người này khẳng định, chú rể phải thuê 2 chiếc xe tải mới chở hết sính lễ tặng vợ.

Ngoài những đồ vật trên, cô dâu 18 tuổi còn được chồng tặng 11 gram vàng và khoảng 13,5 triệu đồng tiền mặt. Mặc dù cách nhau đến 53 tuổi, cặp đôi mới cưới vẫn ngập tràn hạnh phúc và mãn nguyện khi được về chung một nhà. Tuy nhiên, câu chuyện này hiện đang gây tranh cãi khắp các trang mạng xã hội tại Indonesia và nhiều nước khác trên thế giới.

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Đám cưới này nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ dân mạng - Ảnh: Internet

 "Cách nhau tới 53 tuổi, không biết có yêu nhau thật hay không. Dù sao cũng mong hai người sẽ hạnh phúc lâu dài", L.K bình luận.

"Nhìn 2 người có vẻ hạnh phúc thật sự. Lại có thêm một câu chuyện tình yêu lệch tuổi khiến mọi người ngưỡng mộ nữa rồi", một người bày tỏ sự ngưỡng mộ.

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