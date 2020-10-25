Sau khi phát hiện con gái bị hành hung, người mẹ và bà ngoại đã đến trường bạo hành bé trai 9 tuổi khiến đứa trẻ bị thương nặng.

Nhiều ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin 2 phụ huynh bạo hành bé trai 9 tuổi được mọi người đặc biệt quan tâm. Được biết vụ việc trên xảy ra tại một trường tiểu học tư thục ở thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc).

Theo đó, vào cuối tháng 5/2020, một bé gái lớp 3 tên là Tiểu Y bị một bạn nam cùng lớp Tiểu Dao (9 tuổi) đánh. Nghe được tin, mẹ và bà ngoại của Tiểu Y đã đến trường tìm Tiểu Dao nói chuyện.

Tại đây, 2 người phụ nữ đã kéo lê bé trai từ tầng 3 xuống tầng 1. Sau đó, cả hai lại tiếp tục đánh, tát mạnh khiến nạn nhân bị đa chấn thương. Bên cạnh đó, Tiểu Dao còn bị ảnh hưởng tâm lý, khiến cậu bé thường xuyên bị thức giấc giữa đêm, khóc nức nở.

Liên quan đến vụ việc trên, gia đình Tiểu Dao cho biết khi nghe tin con mình đánh bạn học đã nhanh chóng đến trường và liên lạc với gia đình bé gái. Thậm chí mẹ Tiểu Dao còn đề nghị đưa bé gái đi kiểm tra sức khỏe nhưng không nhận được hồi âm từ gia đình nạn nhân.

2 phụ huynh bạo hành bé trai 9 tuổi khiến nạn nhân bị chấn thương nặng, ảnh hưởng tâm lý - Ảnh: Internet

Đến ngày 25/9 vừa qua, sau khi đi học về, Tiểu Dao kể lại với gia đình việc bị mẹ và bà của Tiểu Y kéo xuống lầu đánh đập. Chưa kể, người bà còn ném dép vào đầu Tiểu Dao.

Điều đáng nói là, sau khi xảy ra sự việc nhà trường không hề thông báo cho gia đình biết. Thậm chí, giáo viên còn có ý định che giấu.

Cuối cùng, gia đình nạn nhân đã quyết định trình báo sự việc đến cơ quan chức năng. Sau đó, cảnh sát đã tạm giam 2 người phụ nữ 10 ngày và phạt 500 NDT (khoảng 1,7 triệu đồng). Tuy nhiên, vì mẹ Tiểu Y đang mang thai nên được tại ngoại.

Hiện tại, nhà trường cũng đã lên tiếng xin lỗi gia đình nạn nhân. Hai phụ huynh trên cũng bị cấm vào trường. Bên cạnh đó, hiệu trưởng trường cho biết nếu gia đình Tiểu Dao muốn chuyển trường, các khoản phí đã đóng sẽ được hoàn trả.

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