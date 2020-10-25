Cô dâu ‘giận tím người’ vì mời cưới trên Facebook nhưng chỉ có 3 người đến dự, số còn lại chẳng đến cũng không gửi tiền mừng

Xã hội 25/10/2020 09:24

Mời đám cưới trên Facebook nhưng chỉ có 3 người bạn đến dự, cô dâu bức xúc nên đã viết một status trách móc mọi người.

Vì đám cưới gấp rút nên cô dâu không kịp chuẩn bị thiệp mời cho tất cả mọi người. Để thông báo, cô dâu đã mời đám cưới trên Facebook. Tuy nhiên, cuối cùng chỉ có 3 người bạn đến dự, số còn lại chỉ gửi tiền mừng hoặc im hơi lặng tiếng.

Câu chuyện được một fanpage dành cho giới trẻ chia sẻ: “Cụ thể là cô dâu này vì cưới xin gấp rút nên không kịp chuẩn bị thiệp mời mời bạn bè nên đành nhắn riêng cho một số bạn mời đến đám cưới. Trao đổi thêm với cô dâu thì được biết vì danh sách bạn quá dài nên không thể gửi hết, cô dâu đã đăng status thông báo và bên dưới comment có tag hết bạn bè. Thế nhưng cuối cùng lại chỉ có 3 người bạn đến ăn bữa cơm thân mật cùng gia đình.

Những người mà cô dâu từng đi đám cưới họ cũng chẳng ai đến, chỉ một số ít là chuyển tiền mừng còn lại mất tăm. Bực lắm nhưng nén giận đến khi xong xuôi đám cưới rồi mới đăng status để xả”.

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Câu chuyện cô dâu mời đám cưới trên Facebook gây chú ý - Ảnh: Internet

Trước đó, cô gái đăng lên trang cá nhân: “Trân trọng kính mời toàn thể mọi người anh em bạn bè chiều nay tới nhà mình để ăn bữa cơm thân mật và ở lại chơi với mình. Mai có mặt lúc 8 giờ để đưa mình về nhà chồng. Nhà mình đã lo đủ xe nên mọi người không phải lo không có xe đi nha. Sự hiện diện của mọi người là niềm vinh hạnh của gia đình mình”. 

Có thể thấy cô dâu mời cưới khá gấp rút và không hề ghi rõ địa điểm cụ thể mà chỉ ghi là ở nhà mình. Với thông báo này, việc những người bạn không thể đến cũng là điều dễ hiểu vì rất khó để sắp xếp công việc đến dự.

Sau đám cưới, cô dâu bức xúc đăng Facebook tuyên bố từ bỏ các mối quan hệ bạn bè: “Nay mọi chuyện xong xuôi rồi tôi mới đăng để nói cho một số thành phần đây.

Bạn bè kiểu gì, anh em kiểu gì, đã mời như thế mà rốt cục chỉ có đúng 3 đứa bạn còn đâu anh chị em nào trước tôi đi cũng không biết đường mà đi lại luôn. Hỏi đến thì lại bảo mày mời qua Facebook bọn tao không đi, ủa dị thế. Đã là bạn bè còn câu nệ cái thiệp.

Huống chi tôi đã nhắn kèm là mong mọi người thông cảm vì tôi cưới gấp rút. Thế mà xong không một đứa nào biết đường mà đến, cũng chẳng nhắn câu nào, chỉ có mỗi vài người là còn biết chuyển tiền mừng. Này bạn bè thế thì dẹp đi nha, đã thông báo rồi còn không biết nữa thì chịu. Tiền tao mừng chúng mày trước đấy coi như thí nhé”.

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Sau đám cưới, cô dâu bức xúc vì hầu hết bạn bè đều không đến tham dự - Ảnh: Internet

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện trên đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội được mọi người bàn tán không ngừng. Hầu hết mọi người đều cho rằng cô dâu này quá nóng tính và cách mời cưới cũng không thỏa đáng. Đây cũng là bài học kinh nghiệm cho các cặp đôi trẻ khi tổ chức đám cưới.

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