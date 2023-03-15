Cả tuổi trẻ chìm đắm trong men rượu, ông bố trẻ bừng tỉnh trong đau khổ trước câu nói của con trai

Mãi cho đến khi tôi rời nhà đi học đại học, việc uống rượu của tôi mới trở nên đen tối.

Khi tôi lớn lên ở Scotland, uống rượu là một nghi thức của cuộc sống và nó đã xảy ra với tôi, thường bắt đầu vào khoảng tuổi 13. Trong những năm tuổi thiếu niên, tôi nghĩ rượu gắn với những khoảng thời gian vui vẻ: sinh nhật, tiệc tại gia và kỳ nghỉ hè.

Trong khi nhiều người tận hưởng buổi tối đi chơi và vẫn đến lớp vào ngày hôm sau, thì tôi vẫn thường uống rượu. Đối với tôi, rượu không còn là khía cạnh xã hội nữa, thực tế là tôi thích uống một mình hơn.

Ở Vương quốc Anh, trải nghiệm của sinh viên tập trung chủ yếu vào việc đi đến quán rượu và uống say. Tôi ở trong ký túc xá trong năm đầu tiên, sống với các sinh viên khác trong một nền văn hóa uống rượu say. Nếu bạn muốn kết bạn, thì bạn phải thoải mái khi uống rượu.

Thời gian của tôi ở trường đại học rất cô lập. Tôi lúng túng trong giao tiếp xã hội, khó kết bạn và sử dụng rượu để thoát khỏi sự cô đơn và mang lại sự thoải mái khi ngồi một mình trong phòng. Uống rượu bắt đầu được ưu tiên hơn mọi thứ khác trong cuộc sống của tôi.

Khi tình trạng nghiện rượu của tôi trở nên tồi tệ hơn, tôi đã bỏ học đại học và chuyển về quê với một cô gái mà tôi gặp khi làm công việc ở quán bar. Đó là mối quan hệ đầu tiên của tôi, nhưng khi nhìn lại, tôi nghĩ chúng tôi hầu như tìm thấy sự thoải mái ở nhau.

Chúng tôi ở bên nhau được 5 năm thì cô ấy phát hiện mình có thai.

Khi biết mình sắp làm bố, tôi cảm thấy hạnh phúc thực sự, điều mà lâu lắm rồi tôi chưa được trải nghiệm.

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Chúng tôi ở cùng nhau trong suốt thời kỳ mang thai, và tôi đã giúp cô ấy ra ngoài khi tôi đủ tỉnh táo. Vào thời điểm đó, tôi đã uống một lít vodka mỗi ngày. Tôi chỉ ra khỏi nhà để đi làm, đó là trong một nhà hàng tồi tàn bên kia đường, nơi không ai quan tâm rằng tôi có mùi rượu. Tôi đã cắt đứt với một vài người bạn mà mình có, và việc uống rượu đến bất tỉnh đã trở thành chuyện bình thường. Khi tôi tiêu hết tiền lương, tôi quay sang xin tiền bố mẹ. Tôi sẽ nói dối về lý do tại sao tôi cần thêm tiền mặt, nói với họ rằng ca làm việc của tôi đã bị cắt giảm hoặc tôi cần giúp đỡ về các hóa đơn.

Tuy nhiên, hậu quả lớn nhất của việc uống rượu của tôi là cách tôi đối xử với mẹ của con mình. Tôi sẽ cáu kỉnh, bắt đầu tranh cãi dù việc sẽ không có gì và gọi cô ấy bằng những cái tên khủng khiếp, chua chát. Đó là hành vi không thể tha thứ được, nhưng đó chính là nguyên nhân gây nghiện, nó biến chúng ta thành phiên bản tồi tệ nhất của chính mình.

Khi bé con Neil được sinh ra, cô ấy và tôi vẫn ở bên nhau, nhưng mọi thứ giữa chúng tôi xấu đi nhanh chóng sau khi con tôi chào đời. Vợ tôi mắc chứng trầm cảm sau sinh, tất nhiên là trầm trọng hơn do tôi uống rượu và cô ấy phải chăm sóc đứa con mới sinh của chúng tôi gần như hoàn toàn một mình. Thay vì sử dụng vài tháng đầu tiên đó để gắn bó với con trai tôi, tôi chọn ngồi trong phòng ngủ của chúng tôi uống rượu cho đến quên lãng.

Mẹ của Neil cuối cùng đã chịu không nổi và bỏ tôi khi Neil khoảng 6 tháng tuổi. Cô ấy nói với tôi rằng tôi có thể gặp Neil bất cứ khi nào tôi muốn, nhưng cô ấy giục tôi đi tìm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tôi không chấp nhận rằng việc uống rượu của mình là một vấn đề.

Khi lên 2, Neil đã có thể tự chơi đùa với đồ chơi của mình trên sàn phòng khách. Tôi vẫn hỏi con rằng: “Con có yêu bố không?”

Cậu nhóc dừng lại, nhìn chằm chằm vào tôi và trả lời rõ ràng: “Không.”

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Tôi đã luôn đấu tranh để đối phó với những cảm xúc của mình và thường tìm cách kìm nén chúng. Nhưng lúc đó, tôi không thể ngăn những giọt nước mắt tuôn rơi. Tôi không chỉ khóc vì đã thất bại với con trai mình, mà tôi lần đầu tiên phải chấp nhận sự thật rằng tôi là một con nghiện và tôi cần được giúp đỡ.

Tôi rất đau lòng khi phải nói rằng, câu trả lời của Neil cho câu hỏi của tôi không hoàn toàn gây sốc. Cho đến nay trong cuộc đời của bé con, một người bố như tối là kẻ luôn la hét bởi vì tôi đã quá chén hoặc vẫn còn say từ đêm hôm trước và hầu như không thể hiện tình cảm với con.

Tôi hiếm khi ôm ấp con, hiếm khi nói “I love you,” và tôi hầu như không bao giờ chơi với con vì tôi thường nằm dài sau khi say, điều trị cơn đau đầu như búa bổ.

Có một lần, Neil được mẹ đưa về, nhưng tôi đã say xỉn vào đêm hôm trước và không mở cửa. Cuối cùng tôi cũng tỉnh lại khi nghe thấy một tiếng gõ thậm chí còn to hơn, đủ để khiến tôi đứng dậy loạng choạng bước lại xem đó là ai.

Khi tôi mở cửa, tôi thấy hai nhân viên cảnh sát. Họ đã được yêu cầu kiểm tra sức khỏe sau khi nhận được một cuộc gọi lo lắng từ mẹ tôi. Hóa ra, tôi đã gọi điện cho mọi người suốt đêm trong tình trạng say xỉn để kêu cứu.

Tôi không có ký ức về đêm đó. Tuy nhiên, tôi vẫn tiếp tục uống rượu.

Ảnh minh họa: Internet

Trẻ em học được thế nào là tình yêu từ cha mẹ, và hôm nay khi tôi nhớ lại khoảnh khắc khi Neil nói rằng con không yêu tôi, tôi nhận ra rằng đó là vì con không chắc liệu tôi có yêu nó hay không. Mẹ cậu nhóc đã cho con thấy thế nào là được yêu thương, và con biết rằng nó không nhận được điều đó từ tôi.

Sau khi chấp nhận rằng tôi có vấn đề về uống rượu, mẹ tôi là người đầu tiên tôi liên hệ. Mẹ nói với tôi rằng mẹ đã chờ đợi cuộc gọi này từ lâu, và rất vui vì cuối cùng tôi đã chấp nhận rằng mình bị nghiện và cần được giúp đỡ. Cũng như các cuộc gặp 12 lần hàng tuần của tôi, mẹ tôi đã là chỗ dựa cho tôi trong quá trình hồi phục.

Nhìn thấy Neil lần đầu tiên sau khi tỉnh rượu là khoảnh khắc sẽ ở lại với tôi mãi mãi vì cuối cùng tôi đã có thể cho con thứ mà con xứng đáng ngay từ đầu: một người cha. Tôi không còn là một con người trống rỗng, chỉ tập trung vào việc nuôi dưỡng thói quen của mình. Tôi đã tỉnh táo và sẵn sàng trở thành một người cha mà con trai tôi yêu quý.

Hôm nay, con trai tôi mong được ở lại với tôi, chạy vào vòng tay tôi với nụ cười trên môi khi nó được thả xuống. Tôi đưa con đi chơi nhiều ngày, chúng tôi cùng chơi với đồ chơi của con, cùng cười đùa, âu yếm, tôi đọc truyện cho con nghe trước khi đi ngủ và tôi hôn chúc nhóc ngủ ngon. Bây giờ Neil nói với tôi rằng con yêu tôi vì con biết rằng tôi yêu nó, và tôi nói với con như vậy mỗi ngày.

Chỉ sau nhiều tháng tỉnh táo, tôi biết còn một chặng đường dài phía trước và quá trình phục hồi không phải là không có thử thách. Nhưng việc tập trung mọi nỗ lực vào việc xây dựng lại mối quan hệ của tôi với con trai và trở thành người cha tốt nhất có thể đã mang lại cho tôi mục đích sống mà rượu đã tước đoạt của tôi quá lâu.

Có một điều, hơn bất kỳ điều gì khác đang giữ cho tôi tỉnh táo đó là có một đứa con trai nói: “Con yêu bố.”

Theo Hufpost