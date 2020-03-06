Bức ảnh khiến hàng triệu người rơi nước mắt: Ông bố U70 gục chết trên xe sau một ngày tần tảo bán kem dạo

Thế giới 06/03/2020 16:29

Sau khi được chia sẻ, bức ảnh xúc động ghi lại cảnh người cha gục chết trên chiếc xe máy bán kem khiến nhiều người rơi nước mắt.

Làm cha mẹ, ai cũng mong muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất cho con cái. Để có tiền lo cho con, đôi khi họ phải làm việc đến kiệt sức. Mới đây, bức ảnh ghi lại cảnh một người đàn ông tử vong ngay trên xe máy vì kiệt sức sau một thời gian dài làm việc vất vả đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Đằng sau bức ảnh xúc động này là một câu chuyện hết sức đau lòng.

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Bức ảnh xúc động ghi lại cảnh người cha chết trên tay lái khi đi bán kem khiến nhiều người rơi nước mắt - Ảnh: Internet

Theo đó, vào ngày 2/3, một người dân trong lúc chạy xe trên đường thì phát hiện chiếc xe máy đậu phía trước cản đường. Mặc dù người này đã cố gắng ấn còi xin nhường đường nhưng chủ nhân chiếc xe máy vẫn không di chuyển.

Sau đó, khi xuống kiểm tra, người này phát hiện người đàn ông trên xe máy đã tử vong. Theo đó, nạn nhân được xác định là ông Misyanto (66 tuổi), người bán kem dạo tại Desa Ledokombo, tỉnh Đông Java (Indonesia). 

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Được biết người đàn ông này đã 66 tuổi - Ảnh: Internet

Sau khi tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng xác định vì làm việc quá sức nên nạn nhân tử vong ngay trên chiếc xe bán kem của mình. Bên cạnh đó, trong quá trình khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định không có dấu vết giằng co, tài sản của nạn nhân cũng không bị mất.

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Mặc dù trước đó đã có biểu hiện không khỏe nhưng người cha 66 tuổi vẫn kiên quyết đi bán kem một mình - Ảnh: Internet

Theo chia sẻ của người thân với truyền thông địa phương, thời gian gần đây, ông Misyanto thường xuyên than đau đầu, khó thở. Mặc dù gia đình đã can ngăn nhưng ông vẫn tiếp tục đi bán kem dạo với hy vọng kiếm thêm tiền về trang trải cuộc sống. 

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Từ khóa:   Indonesia hoàn cảnh khó khăn câu chuyện cảm động

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