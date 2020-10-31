Bị mẹ chồng nghi ngờ cái thai trong bụng là của bố chồng, nàng dâu gây ra chuyện kinh hoàng

Thế giới 31/10/2020 12:43

Bị nghi ngờ lang chạ với bố chồng, nàng dâu sát hại mẹ chồng rồi đốt xác phi tang. Vụ việc gây rúng động dư luận Ấn Độ.

Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra ở thị trấn Gota, thuộc bang Gujarat, Ấn Độ hiện đang gây rúng động dư luận với những tình tiết ngỡ như chỉ có trong phim.

Theo Indiatimes, cô Nikita Agrawal (29 tuổi) kết hôn với anh Dipak vào ngày 16/1 năm nay. Người chồng điều hành một công ty kinh doanh đá granite ở Gota.

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Cô Nikita Agrawal - Ảnh: Indiatimes

Sau đám cưới, cô Nikita không hòa hợp với mẹ chồng là bà Rekha Agrawal (52 tuổi). Cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong gia đình. 

Ngày 27/10 vừa qua, cặp mẹ chồng nàng dâu xảy ra tranh cãi nảy lửa về việc bà Rekha nghi ngờ cái thai trong bụng con dâu là của chồng mình. 

Tức giận vì bị nghi ngờ lang chạ với bố chồng, cô Nikita đã dùng một cây gậy sắt đập liên tiếp vào đầu và vùng xương chậu của bà Rekha. Sau khi sát hại mẹ chồng, con dâu còn phi tang tội ác bằng cách châm lửa thiêu cháy thi thể nạn nhân.

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Bà Rekha Agrawal - Ảnh: Indiatimes

Anh Dipak cho biết vào hôm xảy ra sự việc, anh nhận được cuộc gọi từ cha mình, hiện đang nằm viện vì Covid-19 về việc mẹ và vợ anh đang cãi nhau ầm ĩ ở nhà. 

Anh gọi điện cho vợ nhiều lần nhưng cô không bắt máy. Sau đó người đàn ông gọi điện cho mẹ thì vợ anh lại nghe điện và nói rằng bà Rekha đang đánh cô rồi vội vàng cúp máy.

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Khu căn hộ nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Indiatimes

Anh Dipak lập tức về nhà và bàng hoàng khi thấy thi thể mẹ mình nằm trên vũng máu, gương mặt bị biến dạng, phần lớn cơ thể cũng bị đốt cháy. Người đàn ông cũng tìm thấy một thanh sắt gần nơi nạn nhân chết, đó chính là hung khí mà người vợ dùng để sát hại mẹ chồng.

Trong khi đó, cô Nikita đang ngồi trong phòng ngủ và khẳng định rằng mình không giết mẹ chồng. Cảnh sát sau đó nhanh chóng đến hiện trường để điều tra vụ việc. Sau nhiều lần quanh co chối tội, cuối cùng Nikita đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cô hiện đang bị giam giữ tại đồn cảnh sát địa phương. Vụ việc vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ.

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Từ khóa:   Ấn Độ giết người mẹ chồng nàng dâu

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