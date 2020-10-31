Clip bé trai đùa giỡn nhạy cảm với mẹ lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội Trung Quốc và nhận về hàng ngàn bình luận bức xúc, phẫn nộ.

Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bé trai có hành động đùa giỡn nhạy cảm với mẹ khiến người xem bức xúc. Clip vỏn vẹn 20 giây nhưng ai xem xong cũng cảm thấy choáng váng.

Đáng nói, khi thấy con trai có hành động không đúng mực với mình, thay vì quát mắng hay giáo dục con, bà mẹ lại thản nhiên cười đùa và coi đó là chuyện bình thường. Chính điều này càng khiến người xem bức xúc hơn nữa.

Thấy con trai đùa giỡn nhạy cảm, bà mẹ thản nhiên hùa theo khiến ai nấy phẫn nộ - Ảnh: Weibo

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận gay gắt: "Bà mẹ này không có não à?"; "Trẻ con có biết gì đâu, toàn bắt chước người lớn thôi"; "Sao cô ta có thể để đứa trẻ làm vậy với mình"; "Sao lại có người mẹ ngu ngốc như vậy? Tôi rất lo cho tương lai của đứa trẻ"; "Có lẽ đứa trẻ nhìn thấy hành động của cha mẹ nên mới làm theo"; "Lo cho những bé gái mà cậu bé này tiếp xúc quá"...

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