Bi kịch: Không thể mang thai, người phụ nữ bị gia đình chồng ngược đãi đến chết

Thế giới 17/11/2020 19:33

Vụ người phụ nữ bị chồng và gia đình chồng ngược đãi đến chết vì không thể mang thai khiến cộng đồng mạng xứ Trung dậy sóng.

Mặc dù nhiều năm trở lại đây vai trò và địa vị của phụ nữ tại Trung Quốc được nâng lên rất nhiều, nhưng ở những vùng quê nghèo tình trạng bạo hành hôn nhân vẫn thường xuyên xảy ra. Nhiều phụ nữ lấy chồng rồi phải chịu đựng, dù có bị đánh cũng không được đánh lại, bị mắng cũng không được cãi lại. Chính tư tưởng này đã khiến không ít chị em bị bạo hành cả về thể xác lẫn tinh thần.

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Tình trạng phụ nữ bị bạo hành trong hôn nhân vẫn xảy ra thường xuyên tại nhiều quốc gia - Ảnh minh họa: Internet

Năm ngoái, một sự việc đau lòng xảy ra tại Đức Châu, Sơn Đông, Trung Quốc khiến cộng đồng mạng nước này dậy sóng. Theo đó, người phụ nữ họ Phương vì không thể mang thai nên đã bị chồng và bố mẹ chồng hành hạ đến chết. Theo Sohu, gia đình chồng nhiều lần bỏ đói, dùng gậy đánh đập nạn nhân. Thậm chí vào mùa đông lạnh giá, người phụ nữ này còn bị nhà chồng phạt đứng bên ngoài chịu rét. Sau nhiều lần bị đánh đập, cô Phương đã mất vào ngày 31/1/2019.

Theo miêu tả của mẹ chồng nạn nhân, sáng ngày 31/1, bố chồng nói con dâu đi cọ nồi nhưng cô cãi lại nên ông ta đã đánh nạn nhân. Khoảng 10 giờ sáng, họ nói cô đi giặt quần áo nhưng cô không chịu đi nên đã dùng gậy đánh vào đầu, vai và chân nạn nhân.

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Không thể mang thai, cô Phương bị chồng và gia đình chồng bạo hành đến chết - Ảnh minh họa: Internet

Sau khi bị đánh, cô Phương ngủ trong phòng đến khoảng 4 giờ chiều. Sau đó cô nói rằng người mình lạnh và muốn ăn mì. Bát đầu tiên cô tự ăn nhưng đến bát thứ hai thì cần có người đút. Sau khi ăn xong cô Phương lại nằm xuống ngủ. Đến khoảng 6 giờ chiều người nhà phát hiện nạn nhân hô hấp bất thường nên gọi cấp cứu. Khi xe cứu thương đến nơi thì nạn nhân đã không còn thở nữa.

Cái chết của cô Phương khiến cộng đồng mạng xứ Trung vô cùng sửng sốt. Mặc dù địa vị của người phụ nữ hiện nay được đánh giá khá cao nhưng ở những vùng quê nghèo xứ Trung, tình trạng bạo hành phụ nữ vẫn thường xuyên xảy ra.

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Từ khóa:   bạo hành phụ nữ án mạng đau lòng bạo lực gia đình

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