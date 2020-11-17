Sau khi người chồng ‘tự thú’ và được thả vì không đủ chứng cứ, 17 năm sau cái chết bí ẩn của cô giáo trẻ vẫn chưa được giải mã.

Vào một ngày tuyết rơi tháng 1/2003, Lộ Á Lệ - cô giáo vừa mới kết hôn 8 tháng sống tại Vân Thành, Sơn Tây (Trung Quốc) bất ngờ mất tích tại ký túc xá nhà trường. 6 tháng sau cảnh sát tìm thấy một thi thể nữ đã bị phân hủy tại một cái giếng. Bố của Lộ Á Lệ xác nhận đó chính là con gái mình, vậy nhưng khi đó cảnh sát chưa tiến hành xét nghiệm DNA. Cái chết của Lộ Á Lệ 17 năm trước vẫn còn là bí ẩn Trong quá trình điều tra, người đàn ông họ Vương – chồng của Lộ Á Lệ là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Trong quá trình thẩm vấn, chồng của cô gái xấu số thú nhận mình đã giết người vứt xác, vậy nhưng sau đó anh ta bất ngờ phản cung. Cuối cùng tòa án không đủ bằng chứng nên đã thả Vương và tuyên anh ta vô tội.

Cuối năm 2019, một tổ chuyên án đã được thành lập điều tra lại cái chết bí ẩn này. Ngày 8/9/2020, cảnh sát tiến hành mở quan tài lấy mẫu răng và xương của thi thể năm xưa tìm được trong giếng làm giám định DNA. Lần xác định DNA này một phần để chắc chắn về thân phận nạn nhân, một phần giúp tổ chuyên án tiếp tục điều tra. Bởi vì 17 năm trước người biện hộ của Vương từng nêu ý kiến rằng thi thể bị biến dạng, phải thông qua các hình thức giám định để xác định nạn nhân có phải là Lộ Á Lệ hay không. Ngày 15/11 vừa qua, anh trai của Lộ Lệ Á tiết lộ phía cảnh sát đã thông báo bằng miệng cho gia đình biết thi thể 17 năm trước chính là Lộ Á Lệ.

Dù thi thể bị biến dạng nhưng bố Lộ Á Lệ vẫn nhận ra con gái mình mà không cần giám định DNA Anh trai Lộ Á Lệ còn cho biết thêm, bao nhiêu năm qua gia đình đều nghi ngờ hung thủ giết em gái mình chính là người chồng. Sau khi Vương được thả tự do, gia đình Lộ Á Lệ không biết thêm bất kỳ tin tức gì của anh ta. Bố Lộ Á Lệ từng nói rằng ông muốn dùng 10 vạn tệ (khoảng 340 triệu đồng) tiền dưỡng già của mình để treo thưởng, hy vọng có thể tìm được người đã sát hại con gái ông. Vậy nhưng đến nay sự việc vẫn chưa có tiến triển. Về phần người đàn ông họ Vương, sau khi được phóng thích, trong một lần trả lời phỏng vấn anh ta khẳng định rằng mình chưa từng giết người. Vương nói rằng ngày xảy ra vụ án anh ta và một vài giáo viên trong trường đánh bài đến khoảng 1-2 giờ sáng, khi về đến ký túc xá thì không thấy Lộ Á Lệ trong phòng. Lúc này Vương đoán rằng có thể vợ mình đi gặp bạn hoặc ngủ cùng với cô giáo nào đó trong trường nên không quan tâm. Vương cho biết anh ta rất muốn tìm được hung thủ thật sự của vụ án năm xưa để rửa sạch mọi hoài nghi. Bởi vì vụ án này, hai gia đình họ Lộ và họ Vương trở thành kẻ thù, chỉ khi nào tìm ra hung thủ thật sự mới có thể hóa giải mâu thuẫn của hai gia đình. 17 đã trôi qua, hung thủ thật sự sát hại Lộ Á Lệ vẫn chưa được tìm ra Vụ án này hiện đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ thái độ nghi ngờ Vương chính là hung thủ của tất cả chuyện này. Mọi người hy vọng tổ chuyên án sớm tìm ra hung thủ giết người để lấy lại công lý cho Lộ Á Lệ và gia đình.

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