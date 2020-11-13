Chuyện thật như đùa: Người đàn ông mua 6 căn biệt thự, 20 năm sau mới nhớ ra và cái kết

Theo QQ, câu chuyện khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng những ngày gần đây là việc một người đàn ông họ Tần ở Chiết Giang nhớ ra mình từng mua 6 căn biệt thự tại Thượng Hải 20 năm trước. Đến nay, ông Tần chuẩn bị chuyển về đây sinh sống thì phát hiện công ty bất động sản đã tự ý bán mất tài sản của mình.

Một trong những căn biệt thự mà ông Tần bỏ tiền ra mua 20 năm trước tại Thượng Hải

Theo đó, những năm 90 của thế kỷ trước, ông Tần bỏ tiền ra mua mấy căn biệt thự tại Thượng Hải, nhưng sau đó ông chưa kịp sang tên thì đã rời Thượng Hải. Khi đó ông Tần chi 2.760.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 9 tỷ đồng) mua được 6 căn biệt thự tại thành phố có giá bất động sản đắt đỏ nhất Trung Quốc. Hai trong số sáu căn biệt thự này ông Tần đã bán cho nhân viên của mình và có làm giấy tờ sang tên. 4 căn còn lại chưa kịp sang tên thì ông Tần đã rời Thượng Hải vì lý do kinh doanh, vậy nhưng tiền nhà ông đã thanh toán đầy đủ.