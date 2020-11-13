Chuyện thật như đùa: Người đàn ông mua 6 căn biệt thự, 20 năm sau mới nhớ ra và cái kết

Bỏ tiền mua 6 căn biệt thự tại Thượng Hải nhưng lại quên chuyện này, 20 năm sau chuẩn bị chuyển về ở thì người đàn ông mới phát hiện chuyện động trời.
- Dư luận xôn xao trước hôn lễ cụ ông 103 tuổi và cô dâu 27 tuổi, quá trình "theo đuổi" của chú rể càng khiến nhiều người sửng sốt
- Háo hức livestream khoe chiến tích của bố cho hơn 2,4 triệu người xem, cô gái vô tình đẩy cả gia đình vào vòng lao lý
Theo QQ, câu chuyện khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng những ngày gần đây là việc một người đàn ông họ Tần ở Chiết Giang nhớ ra mình từng mua 6 căn biệt thự tại Thượng Hải 20 năm trước. Đến nay, ông Tần chuẩn bị chuyển về đây sinh sống thì phát hiện công ty bất động sản đã tự ý bán mất tài sản của mình.
Theo đó, những năm 90 của thế kỷ trước, ông Tần bỏ tiền ra mua mấy căn biệt thự tại Thượng Hải, nhưng sau đó ông chưa kịp sang tên thì đã rời Thượng Hải. Khi đó ông Tần chi 2.760.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 9 tỷ đồng) mua được 6 căn biệt thự tại thành phố có giá bất động sản đắt đỏ nhất Trung Quốc. Hai trong số sáu căn biệt thự này ông Tần đã bán cho nhân viên của mình và có làm giấy tờ sang tên. 4 căn còn lại chưa kịp sang tên thì ông Tần đã rời Thượng Hải vì lý do kinh doanh, vậy nhưng tiền nhà ông đã thanh toán đầy đủ.
Hai mươi năm sau, khi ông Tần về lại Thượng Hải và chuẩn bị về nhà để sống thì phát hiện công ty bất động sản đã tự ý bán 4 căn biệt thự của ông cho người khác. Ông Tần lập tức gởi đơn kiện công ty bất động sản lên tòa án.
Lần đầu tiên tòa phán quyết công ty bất động sản phải bồi thường cho ông Tần 12.2 triệu tệ (khoảng hơn 41 tỷ đồng) vậy nhưng công ty này không đồng ý nên đã kháng cáo. Lần thứ hai tòa đưa ra phán quyết ông Tần chỉ nhận được 1.5 triệu tệ (khoảng 5 tỷ đồng) tiền bồi thường. Ông Tần không đồng ý kết quả này nên đã tiếp tục khởi kiện. Kết quả cuối cùng, ông Tần sẽ nhận được số tiền bồi thường là 12.2 triệu tệ.
Mặc dù lấy được tiền bồi thường nhưng so với giá nhà tại Thượng Hải hiện tại thì số tiền này chỉ tương đương với giá trị 1 căn biệt thự mà ông Tần sở hữu. Bên cạnh đó, nhiều người cảm thấy khó hiểu tại sao một chuyện quan trọng như vậy ông Tần có thể quên suốt 20 năm trời?